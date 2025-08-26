Компани за Олисе: Той е като Де Бройне и ще става още по-добър

Майкъл Олисе, който откри сезона с два гола за Байерн (Мюнхен) още в първия мач, е голямата надежда на мнозина привърженици на клуба. Французинът се превърна във водещ футболист на баварците и не спира да впечатлява.

“Очаквам Майкъл да става още по-добър и да прави нови крачки напред - заяеви треньорът Венсан Компани. - Често съм бил свидетел на развитието на такива таланти, като Кевин Де Бройне например, с когото обичам да го сравнявам. Най-важното е това, което правят всеки ден в тренировките. В Олисе виждам пълно спокойствие. Той е тук, защото иска да става още по-добър. Спечели нещо за първи път, но сега трябва да продължи. Надявам се да направи още стъпки и феновете на Байерн да му се радват дълго време.“

Спортният директор на клуба Кристоф Фройнд отказа да разкрие дали в контракта на Олисе има откупна клауза: “По принцип никога не обсъждаме подробности около договорите. Нашата цел е Майкъл да остане дълго в Байерн. Той е изключителен талант.“

Фройнд не беше конкретен и на въпрос за Николас Джаксън от Челси, за когото се появиха информации, че се е договорил с Байерн. Друг от директорите в Мюнхен - Макс Еберл, каза, че това не отговаря на истината.

Байерн се разбра с Николас Джаксън

“Не отричам нищо (по темата за Джаксън - б.р.). Въртят се много имена. Трансферният прозорец е отворен до понеделник, така че всичко може да се случи”, заяви сега Фройнд.

На този фон изглежда, че Ким Мин-Жае ще остане на “Алианц Арена”. Кореецът беше гласен за продажба, но засега няма индикации за такава.

“Ким тренира много добре и се представи отлично, когато влезе в петък - обясни треньорът Компани. - Същото беше и с Леон Горетцка миналия сезон – държа се на 100% професионално, върна се в отбора и беше много важен за нас. Никой не може да си позволи да направи крачка назад.”

“Във футбола никога не можеш да изключиш нещо на 100%, но раздяла с Ким не е нашият план . Много сме доволни, че Мин-Жае отново е напълно здрав. Знаем колко добър е и какви качества има“, допълни Фройнд.

В момента Байерн се подготвя за старта на участието си в турнира за Купата на Германия. В сряда, в среща от първия кръг, тимът гостува на третодивизионния Веен (Висбаден), като победителят ще бъде определен само в един мач. Баварците не са печелили трофея от пет години насам, като през миналия сезон отпаднаха на 1/8-финалите.

“Определено желанието да стигнем до купата е огромно. Още миналия сезон го усещах. Гладът е още по-голям този сезон, а времето от последната спечелена купа стана още по-дълго. Нашият първи финал е утре, това е най-важното в момента”, каза Компани.

Компани коментира и дали е черпил вдъхновение от ролята на Йошуа Кимих в националния отбор, заемайки дясното полупространство и центрирайки оттам: “Ако трябва да съм напълно честен, не гледам чак толкова често международни мачове, а по-скоро анализираме нашите собствени. Всяко вдъхновение, което имаме, идва от това, което виждаме в тренировките и в нашите срещи. Не сме променяли нищо по този въпрос. Дали централните халфове излизат по-широко не е толкова важно – важно е как върви играта ни. Може да сте забелязали такова нещо в един мач, но гарантирам, че в следващия ще е различно. Това е един от нашите големи принципи.“