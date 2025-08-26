Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

Една от звездите на Апоел Тел Авив, който ще играе мачовете си от Евролигата през новия сезон на българска земя - крилото Ишмаил Уейнрайт, оцени изключително високо спортната база на Волейболен клуб Левски, където израелският тим ще се подготвя за срещите си.

"Чувствам се прекрасно, благодаря ви, че сте наши домакини, че ни карате да се чувстваме у дома. Всичко тук е 10 от 10, съоръженията са невероятни. Баскетболният корт, фитнес центърът, помещенията за тренировки, залата за тежести, сауната, басейнът - всичко е невероятно, 10 от 10. Апартаментът, в който съм настанен, е хубав и спокоен, виждам много семейства наоколо, така че знам, че е безопасно", сподели в кратко интервю, публикувано на страницата във Фейсбук на ВК Левски Уейнрайт.

"Нямам търпение да видя атмосферата. Миналата година играхме в Самоков, което е нещо подобно, но сега ще сме в по-голяма зала. Нямам търпение да видя нашите фенове да напълнят залата и това ще е нашето домакинско предимство.", добави 30-годишният играч, който в НБА се е изявявал с екипите на Финикс Сънс и Портланд Трейблейзърс.

Следвай ни:

Снимки: Imago