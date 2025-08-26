Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

  • 26 авг 2025 | 12:11
  • 538
  • 0
Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

Една от звездите на Апоел Тел Авив, който ще играе мачовете си от Евролигата през новия сезон на българска земя - крилото Ишмаил Уейнрайт, оцени изключително високо спортната база на Волейболен клуб Левски, където израелският тим ще се подготвя за срещите си.

"Чувствам се прекрасно, благодаря ви, че сте наши домакини, че ни карате да се чувстваме у дома. Всичко тук е 10 от 10, съоръженията са невероятни. Баскетболният корт, фитнес центърът, помещенията за тренировки, залата за тежести, сауната, басейнът - всичко е невероятно, 10 от 10. Апартаментът, в който съм настанен, е хубав и спокоен, виждам много семейства наоколо, така че знам, че е безопасно", сподели в кратко интервю, публикувано на страницата във Фейсбук на ВК Левски Уейнрайт.

"Нямам търпение да видя атмосферата. Миналата година играхме в Самоков, което е нещо подобно, но сега ще сме в по-голяма зала. Нямам търпение да видя нашите фенове да напълнят залата и това ще е нашето домакинско предимство.", добави 30-годишният играч, който в НБА се е изявявал с екипите на Финикс Сънс и Портланд Трейблейзърс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка

Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка

  • 25 авг 2025 | 21:13
  • 1006
  • 0
Миньор 2015 се събра за първа тренировка, перничани с пет контроли

Миньор 2015 се събра за първа тренировка, перничани с пет контроли

  • 25 авг 2025 | 21:04
  • 1244
  • 0
Първа загуба за кадетките на Европейското първенство в Истанбул

Първа загуба за кадетките на Европейското първенство в Истанбул

  • 25 авг 2025 | 20:47
  • 697
  • 0
Берое взе опитно крило и обяви раздяла с играч

Берое взе опитно крило и обяви раздяла с играч

  • 25 авг 2025 | 19:31
  • 946
  • 0
Богдан Петков пред Sportal.bg: Без Везенков и Коди Милър няма как да прескочим каквато и да е група

Богдан Петков пред Sportal.bg: Без Везенков и Коди Милър няма как да прескочим каквато и да е група

  • 25 авг 2025 | 18:48
  • 5481
  • 0
Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

  • 25 авг 2025 | 18:27
  • 9483
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 3391
  • 2
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 24933
  • 47
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 25321
  • 52
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 3761
  • 9
България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

  • 26 авг 2025 | 11:18
  • 4231
  • 2
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 12553
  • 3