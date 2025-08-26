Българин спечели световна титла в плуването за РЮА

Крис Михайлов стана световен шампион на 200 метра бътерфлай на шампионата на планетата до 20 г. в Отопени, Румъния. Във финала той спря хронометрите на 1,56,16 мин., сваляйки цели две секунди от личния си рекорд от предварителните серии (1:58:17).

За съжаление, златото не отива в сметката на българското плуване, тъй като 17-годишният талант се състезава за Република Южна Африка, където живее със семейството си. Михайлов е син на плувеца ни от миналото Стефан Михайлов.

Въпреки значимата победа, Михайлов остава жаден за още.

“Бих искал да съм малко по-бърз, защото времената на младите плувци са много бързи, каза той. - Но мисля, че това е наистина добър контролен пункт за мен, за да продължа да се боря по-усилено и да напредвам още“.

“Знам, че винаги трябва да се стремя към наистина добро време, но мисля, че в съзнанието си исках и да спечеля, така че съм развълнуван от това и просто се опитах да плувам възможно най-добре“, добави Крис.

Златният медал е огромна победа за Михайлов, който е смятан предимно за специалист по свободен стил и държи повече от дузина южноафрикански национални рекорди във възрастовите групи в тези дисциплини. Негов треньор е Питър Уилямс, бивш световен рекордьор и олимпийски финалист.

Българинът черпи вдъхновение от легендарни южноафрикански плувци като Чад льо Кло, Камерън ван дер Бург и Роланд Шуман.

“Спомням си, че веднъж гледах Олимпийските игри през 2004 г. По онова време аз още не съм бил роден. Когато ги видях да плуват за първи път, се почувствах невероятно“, сподели той.

Младата звезда сега се отправя към Съединените щати, където ще се присъедини към Университета на Джорджия. Там той ще работи в екип с треньора Нийл Версфелд, роден в РЮА.