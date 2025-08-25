Астън Вила и Тотнъм се интересуват от Лукас Пакета

Полузащитникът на Уест Хам Лукас Пакета може да продължи кариерата си в друг клуб, съобщава “Дейли Мейл”. Тотнъм и Астън Вила се интересуват от 27-годишния бразилец.

Пакета бе обвинен в умишлено получаване на жълти картони в поне четири мача, но след това бе оправдан.

Лукас Пакета е невинен

„Искам да се върна към футбола с усмивка“, заяви халфът, след като обвиененията в нелегални залози бяха снети.

През миналия сезон Пакета изигра 36 мача, в които отбеляза 5 гола и получи 10 жълти картона.

Снимки: Imago