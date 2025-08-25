Полша даде гейм на Кения в Пукет

Националният отбор на Полша успя да се класира за следващата фаза на Световното първенство за жени в Тайланд. Момичетата на Стефано Лаварини дадоха гейм, но надиграха Кения с 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14) във втория си двубой от Група G на Мондиала, игран този следобед на остров Пукет.

"Дружина полска" е на второ във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и лидерът Германия, но с по-добри показатели. Така двата тима вече са класирани за 1/8-финалите на първенството. Те ще играят помежду си в последния си мач в директен спор за първото място в групата. Срещата е в сряда (27 август) от 16,30 часа българско време.

Кения е на 3-о място без победа и без спечелена точка, както е и дебютантът Виетнам, като двата отбора отпадат от по-нататъшно участие в шампионата на планетата. Двата тима също ще играят помежду си само в мач за свой престиж в сряда от 13,00 часа.

Най-резултатни за Полша станаха Мартина Чирнянска (6 блока! и 1 ас) и Мартина Лукашик (2 аса) с 15 и 14 точки за успеха.

За кенийския тим Вероника Адиамбо приключи с 18 точки (2 блока и 1 ас), а Белинда Бараса се отчете с 12 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com