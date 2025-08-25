Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Полша даде гейм на Кения в Пукет

Полша даде гейм на Кения в Пукет

  • 25 авг 2025 | 20:54
  • 185
  • 1
Полша даде гейм на Кения в Пукет

Националният отбор на Полша успя да се класира за следващата фаза на Световното първенство за жени в Тайланд. Момичетата на Стефано Лаварини дадоха гейм, но надиграха Кения с 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14) във втория си двубой от Група G на Мондиала, игран този следобед на остров Пукет.

"Дружина полска" е на второ във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и лидерът Германия, но с по-добри показатели. Така двата тима вече са класирани за 1/8-финалите на първенството. Те ще играят помежду си в последния си мач в директен спор за първото място в групата. Срещата е в сряда (27 август) от 16,30 часа българско време.

Кения е на 3-о място без победа и без спечелена точка, както е и дебютантът Виетнам, като двата отбора отпадат от по-нататъшно участие в шампионата на планетата. Двата тима също ще играят помежду си само в мач за свой престиж в сряда от 13,00 часа.

Най-резултатни за Полша станаха Мартина Чирнянска (6 блока! и 1 ас) и Мартина Лукашик (2 аса) с 15 и 14 точки за успеха.

За кенийския тим Вероника Адиамбо приключи с 18 точки (2 блока и 1 ас), а Белинда Бараса се отчете с 12 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица стартира подготовка за новия сезон

Марица стартира подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 18:16
  • 1150
  • 0
Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

  • 25 авг 2025 | 17:58
  • 1607
  • 0
Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

  • 25 авг 2025 | 17:50
  • 1488
  • 3
Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

  • 25 авг 2025 | 17:43
  • 779
  • 2
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19119
  • 70
Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 16:13
  • 1255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17250
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5517
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1547
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 59977
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19119
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11883
  • 5