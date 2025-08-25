Пирин стартира подготовка в пълен състав

Отборът на Пирин (Разлог) стартира подготовка за новия сезон в efbet Супер Волей. Под ръководството на старши треньора Благовест Катранджиев, волейболистите проведоха първото си занимание на стадион "Септември" в Разлог.

Пирин започна занимания в пълен състав, като началото е предимно работа за физика. В подготовката се включиха и голяма част от юношите на клуба.

В Разлог запазиха редица основни играчи - централният блокировач Костадин Гаджанов, диагоналът Мариян Наков, либерото Дафин Коцаков, в състава ще е и разпределителят Любомир Агонцев, който прави завръщане. Към тима се присъедини и още един опитен играч - посрещачът Златко Кьосев.