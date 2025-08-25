Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин стартира подготовка в пълен състав

Пирин стартира подготовка в пълен състав

  • 25 авг 2025 | 20:44
  • 309
  • 0
Пирин стартира подготовка в пълен състав

Отборът на Пирин (Разлог) стартира подготовка за новия сезон в efbet Супер Волей. Под ръководството на старши треньора Благовест Катранджиев, волейболистите проведоха първото си занимание на стадион "Септември" в Разлог.

Пирин започва подготовка на 25 август
Пирин започва подготовка на 25 август

Пирин започна занимания в пълен състав, като началото е предимно работа за физика. В подготовката се включиха и голяма част от юношите на клуба.

Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение
Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

В Разлог запазиха редица основни играчи - централният блокировач Костадин Гаджанов, диагоналът Мариян Наков, либерото Дафин Коцаков, в състава ще е и разпределителят Любомир Агонцев, който прави завръщане. Към тима се присъедини и още един опитен играч - посрещачът Златко Кьосев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица стартира подготовка за новия сезон

Марица стартира подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 18:16
  • 1150
  • 0
Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

  • 25 авг 2025 | 17:58
  • 1607
  • 0
Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

  • 25 авг 2025 | 17:50
  • 1488
  • 3
Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

  • 25 авг 2025 | 17:43
  • 779
  • 2
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19109
  • 70
Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 16:13
  • 1255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17219
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5493
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1541
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 59950
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19109
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11866
  • 5