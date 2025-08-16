Пирин започва подготовка на 25 август

Волейболистите на Пирин (Разлог) стартират подготовка на 25 август. Тимът от Югозапада пбичайно започва тренировъчния си процес по това време, и, както винаги, е устремен към Топ 8 на efbet Супер Волей. Така разложани ще опитат да надградят представянето си от изминалия сезон, в който завършиха 9-и в класирането.

Междувременно, от клуба съобщиха, че в редиците на Пирин има още трима нови състезатели - двама посрещачи и централен блокировач. Това са националите от отбора за юноши до 19 години Константин Манолев и Николай Миховски, както и Александър Стоянов - и тримата са волейболисти на ВК Люлин.

"Готови сме със селекцията", заяви за BGvolleyball.com старши треньорът на Пирин Благовест Катранджиев.

