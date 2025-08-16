Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин започва подготовка на 25 август

Пирин започва подготовка на 25 август

  • 16 авг 2025 | 16:43
  • 285
  • 0

Волейболистите на Пирин (Разлог) стартират подготовка на 25 август. Тимът от Югозапада пбичайно започва тренировъчния си процес по това време, и, както винаги, е устремен към Топ 8 на efbet Супер Волей. Така разложани ще опитат да надградят представянето си от изминалия сезон, в който завършиха 9-и в класирането.

Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон
Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон

Междувременно, от клуба съобщиха, че в редиците на Пирин има още трима нови състезатели - двама посрещачи и централен блокировач. Това са националите от отбора за юноши до 19 години Константин Манолев и Николай Миховски, както и Александър Стоянов - и тримата са волейболисти на ВК Люлин.

"Готови сме със селекцията", заяви за BGvolleyball.com старши треньорът на Пирин Благовест Катранджиев.

Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение
Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение
Следвай ни:

Още от Волейбол

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 16551
  • 12
Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

  • 15 авг 2025 | 18:52
  • 1875
  • 0
Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

  • 15 авг 2025 | 18:25
  • 5206
  • 0
Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

  • 15 авг 2025 | 18:04
  • 1981
  • 1
България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 4622
  • 7
Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

  • 15 авг 2025 | 16:49
  • 3409
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 15032
  • 47
Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

  • 16 авг 2025 | 16:19
  • 9657
  • 24
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 16551
  • 12
Очаквайте на живо: България няма право на грешка срещу Австрия

Очаквайте на живо: България няма право на грешка срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 17:00
  • 1407
  • 1
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 8799
  • 29
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 6544
  • 8