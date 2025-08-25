Дембеле: Лионел Меси ми даде много съвети

Френският нападател на Пари Сен Жермен Усман Дембеле разкри съветите, които е получил от бившия си съотборник в Барселона Лионел Меси. Дембеле, който е сред фаворитите за спечелването на "Златната топка" тази година, заяви в интервю за списание FourFourTwo, че е имал чудесни взаимоотношения с Меси.

"Имах много добри отношения с Меси още от първия ден. Той ми даде много съвети. Инстинктивно усеща какво искаш. Каза ми, че трябва да бъда сериозен, ако искам да постигна мечтите си. След това го наблюдавах и се учех от това, което прави на терена. Позиционирането му беше изключително, както и начинът, по който сякаш се правеше невидим на терена. Понякога сякаш не го виждаш около четири или пет минути, а след това, веднага щом получи топката, инстинктивно знае какво да прави. Той разбира футбола много добре, позиционира се много добре на терена и всички знаем какво може да прави с краката си", коментира 28-годишният френски национал.

🇫🇷❤️ Ousmane Dembélé: "Leo Messi has always been my favorite player. He's the one who made me love Barça. Playing with Iniesta in his last year at Barça...and Lionel Messi, it was incredible!" @FourFourTwo pic.twitter.com/yDICEwKs2o — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 25, 2025

Усман Дембеле и Лионел Меси записаха заедно 95 мача за Барселона в рамките на четири сезона, преди французинът да се насочи към Пари Сен Жермен през 2021 година.. Той вкара 35 гола за парижани във всички турнири през миналия сезон, като им помогна да спечелят требъл във Франция и титлата в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago