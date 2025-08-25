Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

Една от звездите на европейския шампион Турция Ебрар Каракурт коментира след победата над България с 3:0 на Световното първенство в Тайланд, че е можело да загубят поне един гейм, но са се справили.

"Не успях да започна добре в мача, но смятам, че успях да променя представянето си особено в третия гейм. Усетих, че отборът ми има нужда от подкрепа в най-важните моменти и я дадох. Можехме да загубим поне един гейм, но се справихме", каза Каракурт пред камерата на VBTV.

"Целта ни беше да се класираме за следващата фаза. Ясно беше, че искаме това откакто сме дошли тук. Но имаме още един мач в групата и трябва да излезем още по-концентрирани и да се опитаме да го спечелим. Естествено след групата нямаме право на грешка, защото ще бъдат директни елиминации и се надявам да показваме все по-добра игра и същото отношение", допълни националката на Турция.

