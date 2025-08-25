Популярни
  Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

25 авг 2025

  • 25 авг 2025 | 17:50
  • 520
  • 2

Помощник треньорът на женския национален отбор на България Габриеле Антола призна след загубата от европейския шампион Турция с 0:3 гейма на Световното първенство в Тайланд, след която "лъвиците" отпаднаха от Мондиала, че ще се опитат да приключат груповата фаза по възможно най-добрия начин и да победят Испания.

България аут от Мондиал 2025
България аут от Мондиал 2025

"Ще се опитаме да приключим груповата фаза по възможно най-добрия начин и да победим Испания. Може и да изпробваме нещо ново. Имаме млади състезателки, които се нуждаят от интегриране и да натрупат опит. Ще решим дали ще променим нещо, но трябва да бъдем по-убедителни на сайд-аут както съм казвал и преди", коментира Антола пред камерата на VBTV.

Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор
Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

"Трябва да си по-убедителни в такива моменти като в третия гейм и също така да имаш опит. Някои от състезателките ни не са чак толкова опитни и нямат тази увереност. Ще трябва да се опитаме да им помогнем, за да излизат по-лесно от такива ситуации. Имаме още един мач и се надявам да постигнем победа", каза още помощник треньорът на България.

Снимки: Startphoto

