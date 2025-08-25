Популярни
  3. Мондиал 2025 за жени: България 0:0 Турция! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025 за жени: България 0:0 Турция! Следете мача ТУК!

  • 25 авг 2025 | 15:04
  • 926
  • 1

Волейболистките от национален отбор на България ще изиграят днес за втория си мач от Група Е на Световното първенство в Тайланд.

Момичетата на Антонина Зетова излизат срещу европейския шампион Турция в 15,30 часа българско време в Накхон Ратчасима. Двубоят ще бъде даван на живо по MAX Sport 2.

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България направи фалстарт на Мондиала, след като допусна тежка загуба от Канада с 1:3 гейма в първия си мач.

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

От друга страна Турция се справи без особени затруднения с Испания и спечели с 3:0 гейма в първата си среща в събота.

Турция се справи бързо с Испания преди България
Турция се справи бързо с Испания преди България

БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Христина Вучкова, Нася Димитрова - Мила Пашкулева-либеро

Старши треньор: АНТОНИНА ЗЕТОВА

ТУРЦИЯ: Джансу Йозбай, Мелиса Варгас, Япрак Еркек, Ебрар Каракурт, Зехра Гюнеш, Синийд Джак Кисал - Джизем Йорге-либеро

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ.

Снимки: en.volleyballworld.com

