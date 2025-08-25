Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

Националката Александра Миланова сподели след загубата от европейския шампион Турция с 0:3 гейма на Световното първенство в Тайланд, след която България отпадна от Мондиала, че имаме много млади състезателки и след няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор.

"Когато играеш срещу един от най-добрите отбори в света, трябва да даваш всичко от себе си, за да се опиташ да го надиграеш. И ние се опитахме", призна Миланова пред камерата на VBTV.

"Не за първа година имаме много млади състезателки. Опитваме се да им помогнем да израстнат. Смятам, че след няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор."

"Трябва да бъдем по-концентрирани и по-агресивни срещу Испания. И се надявам, че ще стигнем до победата", завърши българската националка.

Снимки: en.volleyballworld.com