Дрикус дю Плеси с първо изявление след загубата на титлата от Хамзат Чимаев

Бившият шампион на UFC Дрикус Дю Плеси заяви, че „няма извинения“ за поражението си на UFC 319.

По-рано този месец Дю Плеси защитаваше титлата си срещу Хамзат Чимаев в главното събитие на UFC 319 в Чикаго. Резултатът беше катастрофален. Чимаев доминираше над „Stillknocks“ в продължение на 25 минути, като напълно неутрализира шампиона до такава степен, че изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт заяви, че двубоят е трябвало да бъде отсъден с 50-41.

Дю Плеси коментира поражението си от Чимаев: Беше като одеяло върху мен

Веднага след загубата Дю Плеси не потърси извинения, а отдаде заслуженото на Чимаев за победата му. Сега, повече от седмица след поражението, „DDP“ поддържа позицията си, че просто е бил победен в онази вечер, но обещава да се завърне по-добър от всякога.

„Измина малко повече от седмица и прекарах известно време със семейството и приятелите си – най-близките ми хора, които са с мен независимо от победа или загуба. Приемам тази загуба с отворени обятия, защото, повярвайте ми, колкото и да мразя да губя, това е част от живота, както и от нашия спорт. Вярвам, че е необходимо в стремежа ми към величие. Без горчивото, сладкото не би било толкова сладко. Не се заблуждавайте, не съм добър губещ, защото добрият губещ започва да губи често. Аз обаче съм запален ученик както на бойните изкуства, така и на самия живот. Тази загуба разпали в мен желание, което ще доведе до щурм, по-голям от първоначалната доминация. Завръщането ми към славата и стремежът ми към величие ще бъдат невъобразими за средностатистическия ум.“

Тази загуба е първата в кариерата на Дю Плеси в UFC. Преди нея южноафриканецът имаше девет поредни победи в организацията, включително две защити на титлата. Общият му баланс е 23 победи и 3 загуби.