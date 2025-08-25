Популярни
  Цветомир Найденов: Корумпета, чурят ли ви главетата?

Цветомир Найденов: Корумпета, чурят ли ви главетата?

  25 авг 2025
  • 5039
  • 4

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с любопитен пост във "Фейсбук". Бизнесменът обърна внимание на тарана Мамаду Диало, който реши вчерашния сблъсък с ЦСКА.

Цветомир Найденов обяви пореден нов в ЦСКА 1948
Цветомир Найденов обяви пореден нов в ЦСКА 1948

"Мамаду Диало го взехме като свободен агент от изпадналия в четвърта лига на Франция Шатору или как беше там името. Днес получи повиквателна за националния отбор на Мавритания. Вкара 3 гола, даде 1 асистенция, отмениха му 3 гола и две дузпи за 6 мача в Ефбет лига… корумпета, чурят ли ви главетата?! Е, ще ви причинява още главоболия… работим грамотно", написа Цветомир Найденов.

