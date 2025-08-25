Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. "Дни на предизвикателствата" празнува 20 години с премиери и ретроспекция в "Дом на киното"

"Дни на предизвикателствата" празнува 20 години с премиери и ретроспекция в "Дом на киното"

  • 25 авг 2025 | 15:30
  • 234
  • 0
"Дни на предизвикателствата" празнува 20 години с премиери и ретроспекция в "Дом на киното"

От 5 до 7 ноември столичният Дом на киното ще се превърне в сцена на приключения, вдъхновение и споделени истории по време на юбилейното 20-то издание на фестивала „Дни на предизвикателствата“.

Именно този емблематичен киносалон заедно с Френския институт посрещат за поредица от затрогващи вечери запалени планинари и алпинисти в първата им подобна приятелска среща през 2005 г., която дава началото на една дългогодишна традиция и форум за обмен и дискусия на най-високите постижения в областта на алтернативните спортове и защитата на природата.

Провеждан през годините още в Аула “Максима” на УАСГ и в кино “Люмиер”, фестивалът остава верен на мисията си – да събира под един покрив любители на планината, екстремните спортове, пътешествията и зелените каузи.

Тази година публиката ще бъде посрещната с ретроспективна изложба, която ще върне посетителите към първите стъпки на фестивала, и с над 10 премиерни за България документални филма, прожектирани в HD на голям екран. Очакват се атрактивни гости от световната и българската сцена – сред тях имената на Нико Фаврес (Белгия), Кирил Николов–Дизела, Седрик Тасан, Цветан Иванов и Димитър Михайлов, София Паулус (Германия), Стефан Иванов и още много от най-добрите български катерачи, байкъри, трейл рънъри, каякари, спелеолози и парапланеристи.

Програмата ще „разходи“ зрителите из най-разнообразни кътчета на планетата – от върховете на Каракорум, през каменната пустиня на Казахстан, Патагония и Юта, до потайните пътеки на планината Пинд и Дар ес Салам. Освен приключенски филми и презентации, специално внимание ще бъде отделено и на каузите за опазване на природата и биоразнообразието.

„Дни на предизвикателствата“ кани всички – от ветераните в екстремните спортове до мечтателите, които търсят вдъхновение за своето първо голямо приключение – да споделят три ноемврийски вечери, изпълнени с емоции, адреналин и истории, които променят начина, по който гледаме на света.

Билетите вече са в продажба на специална цена до 30 септември на https://predizvikatelstva.com/tickets/, а пълната програма е достъпна на predizvikatelstva.com/program.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Хандбалните шампионки от Бяла започнаха подготовка за новия сезон

Хандбалните шампионки от Бяла започнаха подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 12:42
  • 690
  • 0
Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

  • 25 авг 2025 | 12:35
  • 484
  • 0
Откраднаха 18 велосипеда на отбора на Вингегор на Ла Вуелта

Откраднаха 18 велосипеда на отбора на Вингегор на Ла Вуелта

  • 25 авг 2025 | 12:27
  • 1074
  • 0
Медали за България от Световното по радиориентиране

Медали за България от Световното по радиориентиране

  • 25 авг 2025 | 10:03
  • 959
  • 0
Асарел България Оупън има своите нови шампиони

Асарел България Оупън има своите нови шампиони

  • 24 авг 2025 | 19:44
  • 813
  • 0
Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания

Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания

  • 24 авг 2025 | 19:08
  • 1744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 33739
  • 121
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 39982
  • 89
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 5824
  • 34
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 18017
  • 43
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 2554
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 13439
  • 13