Хабиб Нурмагомедов: Илия Топурия няма никакъв шанс срещу Арман Царукян

Хабиб Нурмагомедов не вярва, че Илия Топурия може да победи Арман Царукян.

В началото на 2025 г. всички говореха за преминаването на Топурия в лека категория, за да предизвика Ислам Махачев за титлата. Вместо това обаче Махачев също се качи в по-горна категория, оставяйки Топурия да се бие с Чарлс Оливейра за овакантения пояс.

На въпросът е срещу кого Топурия ще направи първата си защита и ако това се окаже Царукян, Нурмагомедов смята, че царуването на „Ел Матадор“ ще бъде кратко.

„Не виждам шанс за Топурия“, заяви Нурмагомедов пред Камил Гаджиев. „Силният удар няма да проработи. Арман има много опит срещу стрйакъри. Той поддържа дистанцията си добре, работи по-добре с краката си и сега е твърде добър. Вече има материал, който може да гледа и да изучи добре. Ако се беше бил с него преди три мача, може би нямаше да успее, но сега вече се вижда от какво трябва да се пазиш при Топурия.“

„Мисля, че в момента най-добрият боец в лека категория е Царукян“, добави той.

Нурмагомедов е един от основните треньори и бивш тренировъчен партньор на Махачев и като такъв има известен опит с Царукян, с когото се биха веднъж и очакваха да се изправят отново през януари на UFC 311, докато проблем в последния момент не принуди Царукян да се оттегли от битката. Предвид тези познания, той обяснява защо е толкова уверен в шансовете на Царукян срещу Топурия.

„Арман може да го свали на земята“, каза Нурмагомедов. „Има добри лакти на земя. Много добри лакти. Може да се бори, да направи армбар, да вземе гърба. Но той просто няма да се бие на тази опасна дистанция с Топурия. Вече има твърде много битки, които може да гледа и да изучи. Ако се бяха били в началото, може би щеше да има шанс.“

„Бих казал, че шансовете са 80 на 20 в полза на Арман... Борбата винаги е доминирала, особено в такива битки. Всички знаем нивото на борба, което имаха Холоуей и Чарлс Оливейра. То на практика не съществува... Той се е бил само с ударни бойци. Александър Волкановски не се бори. Другите му опоненти не се бореха. С кого се е бил, който може да се бори? Просто назовете поне един.“