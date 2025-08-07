Популярни
  Царукян към Топурия: Просто се откажи от титлата

Царукян към Топурия: Просто се откажи от титлата

  7 авг 2025
Арман Царукян призовава шампиона в лека категория на UFC Илия Топурия да подкрепи думите си с действия.

След като Топурия спечели титлата с нокаут в първия рунд срещу Чарлс Оливейра на UFC 317 през юни, Царукян настоява за своя шанс да се бие за титлата, особено като се има предвид, че е претендент номер едно в дивизията според класацията на UFC.

Топурия наскоро заяви, че ако UFC му предложи битка с Царукян, би предпочел да се откаже от титлата. Ако това е позицията на Топурия, Царукян го съветва да го направи.

„Просто се откажи от титлата и ме остави да се бия за нея с някой друг“, заяви Царукян пред репортери в сряда.

Царукян трябваше да се бие за титлата през януари срещу тогавашния шампион Ислам Махачев в главната битка на UFC 311, но контузия в гърба го принуди да се откаже от двубоя ден преди събитието. Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт, както се очакваше, не беше доволен от развоя на събитията и заяви, че Царукян има какво да направи, за да се върне към възможност за шампионска битка. След като свали килограмите за резервен боец за главната битка на UFC 317, Царукян казва, че отношенията му с организацията са по-добри.

Царукян към Топурия: Бягаш от истинския претендент и се страхуваш
Царукян към Топурия: Бягаш от истинския претендент и се страхуваш

„Той (Топурия) чувства, че ще загуби битката и е по-добре да се откаже от титлата, а след това да се качи в категория или да изчака да види какво ще стане с мен“, обясни Царукян. „Той знае, че съм голям проблем за него и че ще му взема титлата.“

„Той знае това и иска лесна битка с Пади, или Гейджи, или някой друг. Просто да спечели пари и да защити титлата, но с мен ще му бъде трудно.“

„(UFC) все още не са ми казали нищо, така че все още чакам, тренирам и се опитвам да предизвиквам Илия колкото е възможно по-често.“

