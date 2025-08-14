Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

Националът Алекс Петков бе замесен в сериозен скандал, след като подписа договор с гръцкия Кифисия. Досегашният му тим Шльонск Вроцлав заяви, че ще иска спиране на правата му и забрана за трансфери на новия му клуб. Полският клуб публикува комюнике, с което уведомява, че играчът е разтрогнал договора си по вина на клуба - нещо за което не е имал основание и ако подпише договор с нов отбор, което вече се случи, ще иска гореспоменатите санкции.

Според информацията, публикувана в сайта на тима причината за разтрогването е “неправомерно изваждане от тренировките на първия отбор и мачове на тима без сериозна спортна или дисциплинарна причина”. Според поляците това обаче не е вярно и подчертават, че Петков е започнал нормално подготвителен лагер и е участвал във всички тренировки на тима, като в същото време е бил в контакт със спортния директор във връзка с възможен трансфер.

От клуба също така съобщават, че са отхвърлили оферта от чуждестранен клуб, тъй като не е била на адекватна стойност спрямо качествата и цената на играча. Това е било прието зле от Петков, който е разтрогнал договора си с посочените вече доводи.

“Имайки предвид гореизложеното, бихме искали да ви информираме, че ако Алекс Петков подпише спортен договор с нови клуб, Шльонск Вроцлав ще предяви иск срещу играча и новия клуб, като солидарно отговорни лица, за изплащане на обезщетение в размер, равен на клаузата за откупуване, включена в договора на играча. Клубът ще поиска и дисквалификация на играча и забрана за трансфер в новия клуб в максималната възможна и допустима от закона степен”, се казва още в комюникето.