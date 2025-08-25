Откраднаха 18 велосипеда на отбора на Вингегор на Ла Вуелта

Популярни
  25 авг 2025
Извършена е кражба на 18 велосипеда от отбора Висма Лийз-а-байк по време на колоездачната Обиколка на Испания, съобщава вестник "Гадзета дело спорт". Кражбата е станала през нощта, като три от колелетата са намерени в гората в близост до хотела, където е настанен тимът.

Това е отборът на датчанина Йонас Вингегор, който вече облече червената фланелка на лидер в състезанието, след като спечели втория етап до Лимоне Пиемонте в Италия. Днес е третият и последен етап в Италия - 134 км между Сан Маурицио Канавезе и Черес, като след това Обиколката се мести в Испания.

Засега щетите на отбора се оценяват на 250 хиляди евро.

"Вчера фургонът на нашите механици беше разбит и са откраднати велосипеди. Механиците работят неуморно, за да гарантират нормалното участието на нашите състезатели в третия етап. Полиция започна разследване по случая", се казва в съобщение на нидерландския тим.

