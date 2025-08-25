Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Алмерия
  3. Петко Христов пред трансфер в Испания

Петко Христов пред трансфер в Испания

  • 25 авг 2025 | 12:11
  • 321
  • 0
Петко Христов пред трансфер в Испания

Испанският футболен клуб Алмерия проявява интерес към привличането на българския централен защитник Петко Христов, съобщава сайтът "fondosegunada.com".

Интересът към бившия футболист на Славия е продиктуван от окончателното напускане на защитника Едгар Гонсалес, който трябва да направи трансфер в хърватския гранд Хайдук Сплит.

Петко Христов е капитан и лидер на Специя и не е сигурно, че италианският клуб ще се раздали лесно със защитника. Според специализирания сайт transfermarkt цената на българина е около 4 милиона евро. През миналия сезон мощният физически Петко Христов записа 34 мача за Специя и повече от 3000 игрови минути за клуба. Той вкара и два гола след статични положения. Христов помогна на Специя да стигне до плейофите за промоция в Серия А, но в последния бараж тимът загуби от Кремонезе с Валентин Антов по онова време. Петко Христов не е викан в последно време в националния отбор на България заради неразбирателство със селекционера Илиан Илиев.

Алмерия започна добре сезона в испанската втора дивизия Ла Лига 2, като има четири точки от първите си два мача и заема седмо място в класирането, но е с равни точки с третия Бургос. В следващия кръг отборът гостува на втория тим на Реал Сосиедад.

От този сезон в испанската втора дивизия играе българският вратар Пламен Андреев, който е преотстъпен от Фейенорд на Расинг Сантандер.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Домакински провал за Риека, Янков не игра

Домакински провал за Риека, Янков не игра

  • 25 авг 2025 | 02:33
  • 1566
  • 0
Лошо начало за Специя и Петко Христов в Серия "Б"

Лошо начало за Специя и Петко Христов в Серия "Б"

  • 25 авг 2025 | 02:07
  • 1937
  • 0
"Българският" Железничар (Панчево) записа победа като гост

"Българският" Железничар (Панчево) записа победа като гост

  • 25 авг 2025 | 01:37
  • 2406
  • 1
Осиек и Шопов не успяха да окажат съпротива на Хайдук

Осиек и Шопов не успяха да окажат съпротива на Хайдук

  • 25 авг 2025 | 01:10
  • 1875
  • 0
Вейле продължава със загубите в отсъствието на Велков

Вейле продължава със загубите в отсъствието на Велков

  • 25 авг 2025 | 00:45
  • 1239
  • 0
Александров спечели дербито с Горица

Александров спечели дербито с Горица

  • 25 авг 2025 | 00:14
  • 2434
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 14735
  • 32
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 12578
  • 10
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 7811
  • 16
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 5240
  • 11
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 9285
  • 7
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 9455
  • 8