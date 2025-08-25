Петко Христов пред трансфер в Испания

Испанският футболен клуб Алмерия проявява интерес към привличането на българския централен защитник Петко Христов, съобщава сайтът "fondosegunada.com".

Интересът към бившия футболист на Славия е продиктуван от окончателното напускане на защитника Едгар Гонсалес, който трябва да направи трансфер в хърватския гранд Хайдук Сплит.

Петко Христов е капитан и лидер на Специя и не е сигурно, че италианският клуб ще се раздали лесно със защитника. Според специализирания сайт transfermarkt цената на българина е около 4 милиона евро. През миналия сезон мощният физически Петко Христов записа 34 мача за Специя и повече от 3000 игрови минути за клуба. Той вкара и два гола след статични положения. Христов помогна на Специя да стигне до плейофите за промоция в Серия А, но в последния бараж тимът загуби от Кремонезе с Валентин Антов по онова време. Петко Христов не е викан в последно време в националния отбор на България заради неразбирателство със селекционера Илиан Илиев.

Алмерия започна добре сезона в испанската втора дивизия Ла Лига 2, като има четири точки от първите си два мача и заема седмо място в класирането, но е с равни точки с третия Бургос. В следващия кръг отборът гостува на втория тим на Реал Сосиедад.

От този сезон в испанската втора дивизия играе българският вратар Пламен Андреев, който е преотстъпен от Фейенорд на Расинг Сантандер.