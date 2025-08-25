Махачев е отворен за супердвубой с Топурия, след като се бие с Мадалена

Ислам Махачев поддържа жива мечтата на много фенове.

В началото на 2025 г. най-големият възможен двубой в света на смесените бойни изкуства беше суперсблъсъкът между тогавашния шампион в категория перо Илия Топурия и шампиона в лека категория Ислам Махачев. Но след като Джак Дела Мадалена победи Белал Мохамед и спечели титлата в полусредна категория, Махачев оваканти пояса в лека категория, за да се качи в дивизията до 77 килограма и да преследва статут на шампион в две дивизии. Топурия победи Чарлс Оливейра, за да спечели вакантната титла в лека категория, и феновете решиха, че супердвубоят може би е провален.

Въпреки че Махачев е съсредоточен върху Дела Мадалена и спечелването на втория си пояс в UFC, той не затваря вратата за битката, която феновете толкова силно желаят.

„Не мога да кажа със сигурност. Има известна интрига с Топурия“, заяви Махачев пред репортери на скорошна пресконференция (чрез Ushatayka). „Аз също се интересувам от тази битка. Може би ще е възможно да се организира някакъв супердвубой.“

Топурия вече намекна, че в крайна сметка може да последва Махачев в полусредна категория, за да преследва супербитката, въпреки че отбеляза, че първо е обещал на UFC да остане в лека категория за известно време. Но това може да се окаже удачно, тъй като Махачев не е сигурен дали някога ще се върне в лека категория, след като е качил килограми в подготовка за дебюта си в полусредна.

„Не знам. Винаги е било трудно“, каза Махачев, попитан за евентуално връщане в категория до 70 кг. „Сега ще видя колко ще кача след битката. Ако след месец теглото ми е същото, тогава можем да говорим за това. Ако [теглото се увеличи], а и без това не беше лесно, мисля, че ще трябва да седнем с екипа и да поговорим.“

А кога Махачев ще се бие за титлата в полусредна категория? Очевидно скоро. От седмици се носят слухове, че той и Дела Мадалена ще се изправят един срещу друг в главното събитие на UFC 322, което се очаква да се проведе през ноември в „Медисън Скуеър Гардън“. И макар все още нищо да не е официално потвърдено, Махачев очаква двубоят да бъде обявен в близко бъдеще.

„Мисля, че всички устни договорки вече съществуват“, каза Махачев. „Чакаме. Смятам, че ще го обявят скоро, в следващите няколко седмици.“