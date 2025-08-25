Филипинка и индонезийка пишат история на US Open

Популярни
  25 авг 2025
Най-гръмката победа при дамите в първия ден на US Open беше дело на младата филипинка Александра Еала. 20-годишната тенисистка, една от изгряващите звезди на женския тур, отстрани 14-та поставена датчанка Клара Таусон, след като първо пропиля четири мачбола, преди в крайна сметка се наложи с 6:3, 2:6, 7:6 (11) за два часа и 38 минути игра.

Това направи Еала първата жена от Филипините, спечелила мач от Големия шлем на сингъл в Оупън ерата.

История за Азия сътвори и преминалата през квалификациите Джанис Тиен от Индонезия, която елиминира 24-тата поставена Вероника Кудерметова (Русия) с 6:4, 4:6, 6:4, превръщайки се в първата тенисистка от страната си, спечелила двубой от основната схема на турнирите от Шлема в последните 22 години.

"Гордея се, че мога да направя това за страната си. Надявам се, че моето участие тук ще вдъхнови повече деца да играят тенис и да повярват, че и те могат да бъдат тук", заяви Тиен.

В други срещи от първия кръг 25-ата поставена латвийка Елена Остапенко надигра Сиюй Ван от Китай с 6:4, 6:3, а Лулу Сун (Нова Зеландия) надделя над колумбийката Камила Осорио с 6:4, 2:6, 6:0.

Десетата в схемата американка Ема Наваро отстрани Яфан Ван (Китай) със 7:6(9), 6:3, докато 16-ата поставена швейцарка Белинда Бенчич елиминира квалификантката Шуай Чжан (Китай) с 6:3, 6:3.

Седмата поставена Джазмин Паолини от Италия се справи с австралийската квалификантка Дестъни Аява с 6:2, 7:6(4), а рикратната финалистка в турнира през 2012, 2013 и 2020 година Виктория Азаренка от Беларус се наложи над квалификантката Хина Инуе (САЩ) със 7:6(0), 6:4.

