Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Бруно Фернандеш: При дузпата бях изнервен заради съдията

Бруно Фернандеш: При дузпата бях изнервен заради съдията

  • 25 авг 2025 | 10:22
  • 685
  • 2

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш потърси вина за пропуснатата от него дузпа срещу Фулъм (1:1) в главния съдия Крис Кавана. Докато португалецът се подготвяше да изпълни, арбитърът неволно се блъсна леко в него.

“Бях ядосан - заяви Бруно пред “Скай Спортс”. - Като изпълнител на дузпи си имаш определени свои неща, които правиш, за да се подготвиш. Това ме изнерви, защото реферът не се извини. Това беше нещото, което ме провокира в момента, но това не е оправдание за пропуска. Ритнах топката много зле. Сложих крака си прекалено под нея и затова тя отиде над гредата.“

За Фернандеш това беше първият пропуск от бялата точка от декември 2023 г. насам.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер с наглед лесна задача на старта

Интер с наглед лесна задача на старта

  • 25 авг 2025 | 06:56
  • 4823
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 7653
  • 5
Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

  • 25 авг 2025 | 06:01
  • 1998
  • 2
Чаби Алонсо: Играхме като отбор

Чаби Алонсо: Играхме като отбор

  • 25 авг 2025 | 05:33
  • 3057
  • 1
Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

  • 25 авг 2025 | 04:34
  • 4078
  • 4
Домакински провал за Риека, Янков не игра

Домакински провал за Риека, Янков не игра

  • 25 авг 2025 | 02:33
  • 1480
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 152089
  • 1089
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 7688
  • 8
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 2921
  • 1
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 3519
  • 8
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 7080
  • 5
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 7653
  • 5