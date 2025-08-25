Бруно Фернандеш: При дузпата бях изнервен заради съдията

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш потърси вина за пропуснатата от него дузпа срещу Фулъм (1:1) в главния съдия Крис Кавана. Докато португалецът се подготвяше да изпълни, арбитърът неволно се блъсна леко в него.

“Бях ядосан - заяви Бруно пред “Скай Спортс”. - Като изпълнител на дузпи си имаш определени свои неща, които правиш, за да се подготвиш. Това ме изнерви, защото реферът не се извини. Това беше нещото, което ме провокира в момента, но това не е оправдание за пропуска. Ритнах топката много зле. Сложих крака си прекалено под нея и затова тя отиде над гредата.“

За Фернандеш това беше първият пропуск от бялата точка от декември 2023 г. насам.