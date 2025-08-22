Андрей Андреев за мача с Банско

В неделя, вторият отбор на Септември (София) е домакин на едноименния тим на Банско. Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига.

„Поредно изпитание за младите ни футболисти. То е и полезно, защото момчетата имат възможност да трупат опит в битка срещу солиден съперник. Постигнахме добри резултати от началото на сезона. Ще търсим още един такъв в предстоящия двубой. Важното е да с движим възходящо, особено в игрово отношение“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).