Талантите на Септември вкараха 5 гола за нова изразителна победа

Отборът на СептемвриU15 записа победа във втори кръг на елитната юношеска група до 15 години, след като разби с 5:1 Шипка Старс у дома.

Играчите на Костадин Хазуров бяха по-добрият отбор през целия двубой и заслужено се поздравиха с нови три точки! Два гола отбеляза Александър Тошев, който изработи и дузпа, а Никола Радев, Давид Георгиев и Теодор Панайотов добавиха по още едно попадение.

По този начин талантите на Септември запазиха пълния си точков актив, тъй като в първия кръг надделяха над Ботев в Пловдив с 3:1.