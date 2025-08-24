Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U15
  3. Талантите на Септември вкараха 5 гола за нова изразителна победа

Талантите на Септември вкараха 5 гола за нова изразителна победа

  • 24 авг 2025 | 17:30
  • 213
  • 0
Талантите на Септември вкараха 5 гола за нова изразителна победа

Отборът на СептемвриU15 записа победа във втори кръг на елитната юношеска група до 15 години, след като разби с 5:1 Шипка Старс у дома.

Играчите на Костадин Хазуров бяха по-добрият отбор през целия двубой и заслужено се поздравиха с нови три точки! Два гола отбеляза Александър Тошев, който изработи и дузпа, а Никола Радев, Давид Георгиев и Теодор Панайотов добавиха по още едно попадение.

По този начин талантите на Септември запазиха пълния си точков актив, тъй като в първия кръг надделяха над Ботев в Пловдив с 3:1.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

  • 24 авг 2025 | 13:45
  • 756
  • 0
Похвали за Анди Краев в Израел

Похвали за Анди Краев в Израел

  • 24 авг 2025 | 12:57
  • 1424
  • 1
Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

  • 24 авг 2025 | 12:44
  • 1496
  • 4
Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

  • 24 авг 2025 | 12:32
  • 1878
  • 5
ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 12:26
  • 7952
  • 18
Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

  • 24 авг 2025 | 11:41
  • 11306
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

  • 24 авг 2025 | 17:44
  • 2257
  • 3
Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 20314
  • 197
Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

  • 24 авг 2025 | 17:24
  • 1194
  • 5
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 73
  • 0
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 7405
  • 17
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 6178
  • 6