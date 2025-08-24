Популярни
Бронз за България на Европейското по водна топка до 18 години

  • 24 авг 2025 | 16:03
  • 151
  • 0
Националният отбор на България по водна топка за юноши спечели бронзовите медали на Европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

В малкия финал българските ватерполисти надиграха домакина Португалия с  22:13 (3:1, 7:1, 7:6, 5:5).

Най-резултатен за успеха бе капитанът Веселин Ганчев с 8 гола, а Георги Венов добави 7 попадения.

Българският отбор се представи отлично на шампионата, щато пет победи и само едно поражение с дузпи от Белгия на полуфиналите.

Достигане до финала щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.

