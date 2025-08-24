Бронз за България на Европейското по водна топка до 18 години

Националният отбор на България по водна топка за юноши спечели бронзовите медали на Европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

В малкия финал българските ватерполисти надиграха домакина Португалия с 22:13 (3:1, 7:1, 7:6, 5:5).

Най-резултатен за успеха бе капитанът Веселин Ганчев с 8 гола, а Георги Венов добави 7 попадения.

Българският отбор се представи отлично на шампионата, щато пет победи и само едно поражение с дузпи от Белгия на полуфиналите.

Достигане до финала щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.