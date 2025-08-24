Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Ричарлисон: Новият ни мениджър има око за детайлите

Ричарлисон: Новият ни мениджър има око за детайлите

  • 24 авг 2025 | 16:01
Нападателят на Тотнъм Ричарлисон заяви, че е много щастлив от работата, която върши новият мениджър на тима Томас Франк и добави, че няма никакво намерение да напуска клуба. 28-годишният бразилец вкара едва пет гола през предходната кампания, което породи спекулации, че ще се раздели с лондончани, но от началото на сезона е със статут на титуляр и вече има две попадения и асистенция, а Тотнъм стартира с две победи във Висшата лига. Като причина за промяната в представянето си Ричарлисон посочи подкрепата, която получава от Франк.

"Неговата подкрепа е много важна за мен, защото той има око за детайлите. Откакто съм в Тотнъм, постоянно има спекулации, че ще напускам и че ще ходя обратно в Бразилия. Но аз винаги съм бил фокусиран само върху Тотнъм и никога не съм говорил за напускане. Наслаждавам се на момента", каза бившият нападател на Уотфорд и Евертън.

"Надявам се, че ще продължа да работя здраво и ще имам още шансове да покажа най-доброто, на което съм способен. От началото на сезона играя с ритъм, какъвто не съм имал от много отдавна и това се дължи на работата, която свършихме през лятото", добави Ричарлисон, цитиран от БТА.

Той разкри и какви промени е въвел новият мениджър: "Имаме много срещи, но на мен ми харесва да говорим всеки ден. Има подобрение в тактическата част и аз се опитвам да подобря представянето си в защита. Вторият ни гол срещу Манчестър Сити падна, след като успяхме да откраднем топката. Ако продължаваме да работим по този начин, резултатите несъмнено ще дойдат”.

Франк: Не желая играчи, които не искат да идват в Тотнъм, Ричарлисон остава и такова е и моето желание
