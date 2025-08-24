Популярни
Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав без неопрен и помощни средства

  • 24 авг 2025 | 15:26
  • 358
  • 1
Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав без неопрен и помощни средства

Цанко Цанков направи постижение за 24 часово индивидуално, непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 24 часа, тридесет минути и осем секунди е постижението, което постигна българският плувец. Съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно.

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев.

Цанков коментира, че се чувства щастлив. „Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си“, добави той.

През февруари Цанков спечели златен медал на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша. Българинът финишира първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути.

