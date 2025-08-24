Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Около 100 деца се включиха в благотворителен турнир по плуване в Русе

Около 100 деца се включиха в благотворителен турнир по плуване в Русе

  • 24 авг 2025 | 14:53
  • 219
  • 0
Около 100 деца се включиха в благотворителен турнир по плуване в Русе

Около 100 деца се включиха в десетото издание на двудневния турнир по плуване, който завърши днес в Русе. С надпреварата се събираха благотворително средства за изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения към фондация "Александър Русев" в крайдунавския град. Това съобщи за БТА Илиян Русев - организатор на турнира и председател на фондацията.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Русе, частни фирми и организации.

В първия ден от надпреварата плуваха участници в две възрастови групи - "А", в която участват млади състезатели, родени 2016-2017 г., и група "В" - родени 2014-2015 година. Състезателната програма в днешния ден включваше три щафети, както и стартове в индивидуалните дисциплини. Преди тях с демонстративно плуване се включиха деца от фондация "Александър Русев" и от Добрич, които са с двигателни и ментални проблеми.

По време на двудневното събитие на входа на плувния комплекс бе разположен специализиран щанд, където посетителите можеха да закупят тениски, чанти и сувенири с логото на фондацията. Русев обясни, че са били събрани 4300 лева, които ще бъдат насочени за строителството на водно-рехабилитационния център, което бе започнато през юни тази година. Проектът предвижда построяването на двуетажна сграда с обща площ от 3800 кв. метра. В нея ще има три басейна. Най-големият ще е с размери 12,5 метра на 25 метра, като са предвидени и трибуни със 190 места за организирането и на различни спортни събития. Малкият басейн ще е с размери шест метра на 12 метра, като той ще е необходим за извършването на водната рехабилитационна терапия и ще бъде оборудван със специализирани уреди.

За построяването на сградата и оборудването са нужни повече от 5 млн. лева. Целта е комплексът да бъде изграден с дарения, които фондация "Александър Русев" набира от 2016 година.

Илиян Русев предоставя безплатни водни занимания с терапевтична и рехабилитационна насоченост на деца с увреждания от 2014 година. За целта използва басейна в сградата на Спортното училище в Русе.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

България загуби с дузпи на 1/2-финала на Европейското по водна топка до 18 години

България загуби с дузпи на 1/2-финала на Европейското по водна топка до 18 години

  • 23 авг 2025 | 23:16
  • 889
  • 0
Йоана Георгиева завърши на 7-о място във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на СП

Йоана Георгиева завърши на 7-о място във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на СП

  • 23 авг 2025 | 15:48
  • 848
  • 0
Цанко Цанков започна опит за световно постижение за 24-часово плуване в река Дунав

Цанко Цанков започна опит за световно постижение за 24-часово плуване в река Дунав

  • 23 авг 2025 | 15:08
  • 1998
  • 6
България се разправи с Литва и е на полуфинал на Европейското по водна топка за юноши до 18 години

България се разправи с Литва и е на полуфинал на Европейското по водна топка за юноши до 18 години

  • 22 авг 2025 | 19:01
  • 2595
  • 2
Йоана Георгиева се класира за финал Б на Световното по кану-каяк

Йоана Георгиева се класира за финал Б на Световното по кану-каяк

  • 22 авг 2025 | 16:17
  • 573
  • 0
Българската щафета на 4 по 200 метра свободен стил зае десето място на световното първенство по плуване за юноши

Българската щафета на 4 по 200 метра свободен стил зае десето място на световното първенство по плуване за юноши

  • 22 авг 2025 | 13:13
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 17313
  • 180
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 11380
  • 17
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 33515
  • 11
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 6550
  • 12
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 5446
  • 6
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 6325
  • 15