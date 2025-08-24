Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Малко не достигна на Адриан Йонинов за място във финала на 200 метра гръб на Световното за юноши

Малко не достигна на Адриан Йонинов за място във финала на 200 метра гръб на Световното за юноши

  • 24 авг 2025 | 14:49
  • 202
  • 0
Малко не достигна на Адриан Йонинов за място във финала на 200 метра гръб на Световното за юноши

Адриан Йонинов завърши на десетото място на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши в Отопени, Румъния.

Йонинов фиксира време 2.00,66 минути в сериите, което е второ най-добро във вечната ранглиста на България в дисциплината, като отстъпва единствено на националния рекорд на Калоян Левтеров  01.56.57 от 2020 година.

Само 33 стотни разделиха българина от осмия в сериите украинец Антон Денисенко, който затвори финала в дисциплината.

Другият български участник на 200 метра на гръб Дарен Кирилов зае 17-о място с 2:02.76 минути.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

България загуби с дузпи на 1/2-финала на Европейското по водна топка до 18 години

България загуби с дузпи на 1/2-финала на Европейското по водна топка до 18 години

  • 23 авг 2025 | 23:16
  • 889
  • 0
Йоана Георгиева завърши на 7-о място във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на СП

Йоана Георгиева завърши на 7-о място във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на СП

  • 23 авг 2025 | 15:48
  • 848
  • 0
Цанко Цанков започна опит за световно постижение за 24-часово плуване в река Дунав

Цанко Цанков започна опит за световно постижение за 24-часово плуване в река Дунав

  • 23 авг 2025 | 15:08
  • 1998
  • 6
България се разправи с Литва и е на полуфинал на Европейското по водна топка за юноши до 18 години

България се разправи с Литва и е на полуфинал на Европейското по водна топка за юноши до 18 години

  • 22 авг 2025 | 19:01
  • 2595
  • 2
Йоана Георгиева се класира за финал Б на Световното по кану-каяк

Йоана Георгиева се класира за финал Б на Световното по кану-каяк

  • 22 авг 2025 | 16:17
  • 573
  • 0
Българската щафета на 4 по 200 метра свободен стил зае десето място на световното първенство по плуване за юноши

Българската щафета на 4 по 200 метра свободен стил зае десето място на световното първенство по плуване за юноши

  • 22 авг 2025 | 13:13
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 17309
  • 180
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 11377
  • 17
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 33514
  • 11
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 6549
  • 12
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 5446
  • 6
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 6323
  • 15