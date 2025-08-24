Малко не достигна на Адриан Йонинов за място във финала на 200 метра гръб на Световното за юноши

Адриан Йонинов завърши на десетото място на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши в Отопени, Румъния.

Йонинов фиксира време 2.00,66 минути в сериите, което е второ най-добро във вечната ранглиста на България в дисциплината, като отстъпва единствено на националния рекорд на Калоян Левтеров 01.56.57 от 2020 година.

Само 33 стотни разделиха българина от осмия в сериите украинец Антон Денисенко, който затвори финала в дисциплината.

Другият български участник на 200 метра на гръб Дарен Кирилов зае 17-о място с 2:02.76 минути.