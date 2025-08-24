Нико Ковач: Не заслужавахме повече от една точка

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че неговият отбор "не е заслужавал повече от една точка" при равенството 3:3 срещу Санкт Паули в първия кръг на Бундеслигата в събота.

Санкт Паули отбеляза в заключителните минути на срещата, наваксвайки два гола пасив, за да вземе точка срещу останалия с 10 човека тим на Борусия. Малко по-рано Серу Гираси пропусна дузпа за гостите от Дортмунд.

"Това беше ден, в който не заслужавахме повече от една точка", коментира Ковач.

"Не бяхме толкова концентрирани, колкото ми се искаше, през всичките 90 минути. Имахме преднина от 3:1 и извлякохме максимума от нашите качествени футболисти що се отнася до завършването на атаките. Но не се борихме така, както трябваше", добави той.

Борусия (Дортмунд) се срина за минути в Хамбург и пропиля два гола аванс в атрактивна голеада

Спортният директор Себастиан Кел каза, че Борусия (Дортмунд) "беше наказан за представянето си".

"Като цяло не бяхме наистина присъстващи в мача и трябва да живеем с едната точка, трябва да я приемем. Разбира се, не можеш да позволиш мачът да ти се изплъзне от ръцете ти за броени минути", коментира Кел.

"Решителният момент, разбира се, беше дузпата. Оставихме се да бъдем малко сплашени", коментира полузащитникът Юлиан Бранд.

"С преднина от 3:1, очевидно трябваше да се справим по-добре. Трябва да се научим да не допускаме да играем с човек по-малко във важните моменти", подчерта той.

Следвай ни:

Снимки: Imago