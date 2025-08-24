Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Нико Ковач: Не заслужавахме повече от една точка

Нико Ковач: Не заслужавахме повече от една точка

  • 24 авг 2025 | 14:20
  • 338
  • 0

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че неговият отбор "не е заслужавал повече от една точка" при равенството 3:3 срещу Санкт Паули в първия кръг на Бундеслигата в събота.

Санкт Паули отбеляза в заключителните минути на срещата, наваксвайки два гола пасив, за да вземе точка срещу останалия с 10 човека тим на Борусия. Малко по-рано Серу Гираси пропусна дузпа за гостите от Дортмунд.

"Това беше ден, в който не заслужавахме повече от една точка", коментира Ковач.

"Не бяхме толкова концентрирани, колкото ми се искаше, през всичките 90 минути. Имахме преднина от 3:1 и извлякохме максимума от нашите качествени футболисти що се отнася до завършването на атаките. Но не се борихме така, както трябваше", добави той.

Борусия (Дортмунд) се срина за минути в Хамбург и пропиля два гола аванс в атрактивна голеада
Борусия (Дортмунд) се срина за минути в Хамбург и пропиля два гола аванс в атрактивна голеада

Спортният директор Себастиан Кел каза, че Борусия (Дортмунд) "беше наказан за представянето си".

"Като цяло не бяхме наистина присъстващи в мача и трябва да живеем с едната точка, трябва да я приемем. Разбира се, не можеш да позволиш мачът да ти се изплъзне от ръцете ти за броени минути", коментира Кел.

"Решителният момент, разбира се, беше дузпата. Оставихме се да бъдем малко сплашени", коментира полузащитникът Юлиан Бранд.

"С преднина от 3:1, очевидно трябваше да се справим по-добре. Трябва да се научим да не допускаме да играем с човек по-малко във важните моменти", подчерта той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

  • 24 авг 2025 | 13:56
  • 3373
  • 1
Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

  • 24 авг 2025 | 13:31
  • 3939
  • 2
Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

  • 24 авг 2025 | 13:12
  • 991
  • 0
Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

  • 24 авг 2025 | 12:27
  • 4798
  • 0
Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

  • 24 авг 2025 | 11:51
  • 1606
  • 1
Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

  • 24 авг 2025 | 10:50
  • 2306
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 14953
  • 153
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 9697
  • 15
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 31263
  • 9
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 5706
  • 11
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4795
  • 5
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 5378
  • 15