Борусия (Дортмунд) се срина за минути в Хамбург и пропиля два гола аванс в атрактивна голеада

  • 23 авг 2025 | 21:39
  • 3812
  • 1

Борусия (Дортмунд) започна с грешна стъпка сезона в Бундеслигата и завърши 3:3 в гостуването си на Санкт Паули в откриващия мач за двата тима от германския елит. Тимът на Нико Ковач може да съжалява сериозно, след като водеше с 3:1 до 86-ата минута, но само за три минути допусна изравняване. Червен картон в този интервал пък получи Филипо Мане, който предизвика дузпа за домакините за 2:3, след което дойде и частичния обрат в двубоя.

В 18-ата минута дойде първото наистина добро положение в двубоя и то бе за домакините. Новото попълнение на Санкт Паули Андреас Унтонджи бе изпуснат от защитата на “жълто-черните”, но останал очи в очи с Грегор Кобел бенинският нападател стреля във вратаря.  Дортмунд пък отвърна пет минути по-късно с точен удар на Серу Гираси, а малко след това имаше златен шанс да открие, след като с атрактивно отиграване с пета Карим Адейеми намери Паскал Грос, който стреля от непосредствена близост, но право в тялото на Никола Васил.

По-активната игра на Дортмунд все пак доведе до попадение в 35-ата минута. Марсел Забитцер центрира отлично отляво, а Серу Гираси се извиси и с глава заби топката в мрежата на Санкт Паули - 0:1. Само няколко минути по-късно Борусия можеше да си реши нещата доста бързо, защото тимът получи и дузпа за нарушение на Ерик Смит срещу Адейеми в наказателното поле. Гираси застана зад бялата точка, но ударът му бе отразен отлично от Никола Васил за радост на домакинските фенове на “Милернтор-Щадион”, които бяха създали истинска латиноамериканска атмосфера.

В самото начало на втората част току-що влезлият в игра Юлиан Брант тества босненския страж на “пиратите” с изстрел, но вратарят отново се намеси чудесно и успя да избие в корнер. Няколко минути по-късно Санкт Паули успя да изравни резултата. Даниел Свенсон от гостите загуби топката, след което последва меко центриране на Данел Синани, а Унтонджи надскочи Филипо Мане и с глава прати топката в мрежата на Дортмунд - 1:1.

Последваха равностойни минути, но Борусия бе отборът, който отново успя да излезе напред. Феликс Нмеча, който замени на почивката невпечатлилия Джоуб Белингам, намери Валдемар Антон, който с хубав удар успя да преодолее Васил в 67-ата минута - 1:2 за Дортмунд. А седем минути по-късно гостите сякаш окончателно решиха мача. Паскал Грос с дълъг пас намери включилия се добре Брант и той с хубав изстрел от въздуха направи 1:3 за Борусия.

Домакините опитаха да се върнат в мача и сякаш първоначално бяха отказани от отличния Кобел, който направи двойно спасяване след удари на Данел Синани и Абдули Сисей. Намесата на ВАР обаче показа, че бранителят на Борусия Филипо Мане е задържал Сисей в наказателното поле, след което последва дузпа и червен картон за защитника. Синани пък изпълни бепроблемно от бялата точка и намали резултата на 2:3 в 86-ата минута.

Вдъхновен от численото си предимство, тимът на Санкт Паули натисна и само две минути по-късно “Милернтор” се тресеше. Капитанът на “пиратите” Ерик Смит с бомбен удар от дистанция не остави никакви шансове на Кобел и домакините изравниха минута преди края на редовното време - 3:3. Това бе и крайният резултат след дългото 10-минутно продължение.

Снимки: Imago

