Христозов : Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

Сливнишки герой стартира с победа сезона в Югозападната Трета лига, а новият старши треньор Николай Христозов остана доволен от представянето на своя тим в първия кръг. Тимът надделя с 3:2 над Оборище (Панагюрище). Той пое отбора това лято и вече вижда ясна посока за развитие както на тима, така и на клубната инфраструктура в Сливница. Ето какво каза той пред камерата на Sportal.bg.

„Доволен съм от срещата, която изиграхме първия кръг и от раздаването на момчетата, от желанието и емоцията, които показаха в тази първа среща. Имаме доста неща, които трябва да подобряваме, които трябва да изчистваме във всички линии. Проведохме по-тежка подготовка, имаше малко проблеми в самата подготовка, но мисля, че се справихме добре. Тепърва ни предстоят доста футболни битки и се надявам всеки мач да изглеждаме и влизаме в двубоите, както в този с Оборище,“ коментира Христозов.

Новият наставник е категоричен, че основният акцент в работата му ще бъде поставен върху развитието на местни млади футболисти. Подобна стратегия се споделя и от клубното ръководство.

„Целта е да налагаме млади футболисти. Дори нашият изпълнителен директор Янко Димитров е млад човек, който се занимаваше до преди година с футбол. Щабът, който сме аз Владо Манолков и кондиционният треньор Илия Спасов, сме хора, които сме си поставили за цел да дадем шанс на млади момчета. Има 5-6 момчета, които са от самия град Сливница – 2006/2007 набор. В целия отбор има около десетина човека от този набор. Постепенно ще бъдат налагани. Като желание и потенциал, от това което виждам в тях, аз лично съм доволен, и постепенно ще бъдат налагани в първия отбор,“ заяви наставникът.

Добрата спортно-техническа основа се подкрепя и от сериозна организация на клубно ниво. Христозов изрази силно задоволство от финансовото и материалното обезпечение на тима.

„Финансовото състояние на клуба е много добро. Няма забавени нито премии, нито заплати на футболистите. Подсигурени сме с екипировка и всички необходими пособия за тренировъчен процес. Впечатлен съм от нещата в Сливнишки герой откъм база, откъм условия, откъм хора, които дават всичко за този тим. Радващо е да има такива отбори и хора, които дават всичко за града Сливница,“ обобщи треньорът.

Във втория кръг на Югозападната Трета лига Сливнишки герой отново ще бъде домакин. Тимът приема Септември (Симитли) с надежда за нов позитивен резултат пред своя публика.