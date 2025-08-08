Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  3. Христозов : Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

Христозов : Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

  • 8 авг 2025 | 11:05
  • 1703
  • 1

Сливнишки герой стартира с победа сезона в Югозападната Трета лига, а новият старши треньор Николай Христозов остана доволен от представянето на своя тим в първия кръг. Тимът надделя с 3:2 над Оборище (Панагюрище). Той пое отбора това лято и вече вижда ясна посока за развитие както на тима, така и на клубната инфраструктура в Сливница. Ето какво каза той пред камерата на Sportal.bg.

Сливнишки герой измъкна точките накрая
Сливнишки герой измъкна точките накрая

„Доволен съм от срещата, която изиграхме първия кръг и от раздаването на момчетата, от желанието и емоцията, които показаха в тази първа среща. Имаме доста неща, които трябва да подобряваме, които трябва да изчистваме във всички линии. Проведохме по-тежка подготовка, имаше малко проблеми в самата подготовка, но мисля, че се справихме добре. Тепърва ни предстоят доста футболни битки и се надявам всеки мач да изглеждаме и влизаме в двубоите, както в този с Оборище,“ коментира Христозов.

Новият наставник е категоричен, че основният акцент в работата му ще бъде поставен върху развитието на местни млади футболисти. Подобна стратегия се споделя и от клубното ръководство.

„Целта е да налагаме млади футболисти. Дори нашият изпълнителен директор Янко Димитров е млад човек, който се занимаваше до преди година с футбол. Щабът, който сме аз Владо Манолков и кондиционният треньор Илия Спасов, сме хора, които сме си поставили за цел да дадем шанс на млади момчета. Има 5-6 момчета, които са от самия град Сливница – 2006/2007 набор. В целия отбор има около десетина човека от този набор. Постепенно ще бъдат налагани. Като желание и потенциал, от това което виждам в тях, аз лично съм доволен, и постепенно ще бъдат налагани в първия отбор,“ заяви наставникът.

Добрата спортно-техническа основа се подкрепя и от сериозна организация на клубно ниво. Христозов изрази силно задоволство от финансовото и материалното обезпечение на тима.

„Финансовото състояние на клуба е много добро. Няма забавени нито премии, нито заплати на футболистите. Подсигурени сме с екипировка и всички необходими пособия за тренировъчен процес. Впечатлен съм от нещата в Сливнишки герой откъм база, откъм условия, откъм хора, които дават всичко за този тим. Радващо е да има такива отбори и хора, които дават всичко за града Сливница,“ обобщи треньорът.

Николай Христозов: Предстои ни битка с опасен противник
Николай Христозов: Предстои ни битка с опасен противник

Във втория кръг на Югозападната Трета лига Сливнишки герой отново ще бъде домакин. Тимът приема Септември (Симитли) с надежда за нов позитивен резултат пред своя публика.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6004
  • 3
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5226
  • 20
Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

  • 8 авг 2025 | 03:14
  • 11765
  • 6
Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

  • 8 авг 2025 | 01:11
  • 1691
  • 2
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3608
  • 2
Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

  • 8 авг 2025 | 00:03
  • 7073
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 8863
  • 138
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5226
  • 20
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 720
  • 0
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6004
  • 3
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 2507
  • 2
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 187837
  • 1043