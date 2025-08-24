Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

Греъм Потър остава начело на Уест Хам на този етап, но в същото време бъдещето му в клуба е под сериозна въпросителна, твърди “Дейли Мейл”. Стартът на сезона за тима е катастрофален - 0:3 срещу Съндърланд и 1:5 срещу Челси. Освен това гледката на почти празен “Лондон Стейдиъм” десет минути преди края на дербито със “сините” показа, че нещата не са добре.

Смята се, че Потър ще води отбора и в предстоящите мачове тази седмица — срещу Уулвс за Купата на лигата и срещу Нотингам Форест във Висшата лига. Но лошата игра при поражението от Челси и при загубата с 0:3 от Съндърланд в първия мач за сезона поставиха 50-годишния специалист под огромно напрежение.

Потър бе назначен на поста през януари. Първоначално се смяташе, че ще подпише шестмесечен договор, но бившият мениджър на Челси се обвърза за две години и половина.

Уест Хам търси подсилване на състава преди края на трансферния прозорец, а след паузата за националните отбори Потър го чакат двубои срещу Тотнъм, Кристъл Палас, Евертън и Арсенал.

От януари насам, когато наследи Юлен Лопетеги, Потър е водил отбора в 21 мача във всички турнири. Той е загубил 11 от тях, направил е 5 равенства и е спечелил 5 — което му дава процент на победи от 23,81%.

