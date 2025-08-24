Популярни
Президентът на Секирово: Изиграхме слаб мач за нашите стандарти

  • 24 авг 2025 | 10:50
  • 374
  • 1
ФК Секирово (Раковски) и Атлетик (Куклен) не се победиха в мач от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Срещата, играна на стадион „Петър Парчевич“ в Раковски, завърши наравно 1:1.

„Слаб мач и за двата отбора. Накрая поне се измъкнахме, за да не загубим и да берем срам. Атлетик нямаше нищо като положения. Изиграхме слаб мач за нашите стандарти, но е така, когато ти липсват седем души. Имаме много контузени. Не знам дали резултатът е реален, но и двата отбора играхме слабо“, сподели след срещата президентът на Секирово Стефан Пенсов.

В следващия си мач Секирово гостува на Розова долина (Казанлък). Срещата между двата тима е на 30-ти август, събота, от 18 часа.

