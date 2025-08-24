Треньорът на Рилци: Не можеш да изпускаш 6 положения

Популярни
  • 24 авг 2025 | 10:26
  • 336
  • 0
ФК Рилци (Добрич) допусна нова загуба през сезон 2025/26. Тимът отстъпи на Доростол (Силистра) в първото си гостуване от втория кръг на Североизточната Трета лига. Играчите на Валентин Пейчев изпуснаха купища положения.

„Не можеш да изпускаш 6 положения и да ти вкарат гол от центриране в края. Направихме много пропуски. Предишната среща беше рай в този аспект. Повлия това, че играхме в сряда. Второто полувреме ги натиснахме и те не можеха да излязат от тяхната половина, но нашите играчи започнаха да получават контузии, защото не са тренирали“, сподели след срещата старши треньорът на Рилци Валентин Пейчев.

„Не мога да си кривя душата, добре играха момчетата. Хвърлиха се всички. Просто, не знам, сигурно някой ни е орисал. Създаваме положения, но в последния момент нещо става и топката не влиза. Надявам се нещата да се обърнат, колелото все пак се върти“, добави още Пейчев.

В третия кръг Рилци ще търси първи точки срещу новака Олимпик (Варна) у дома. Двубоят е в събота, 30-ти август, от 18:00 часа.

