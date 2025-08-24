Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Овиедо и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на Ла Лига на стадион "Нуево Карлос Тартиере" на 24 август от 22:30 часа. Домакините, които се завръщат в елита след дълго отсъствие, ще търсят първите си точки срещу "белия балет". Срещата ще бъде ръководена от опитния рефер Рикардо Де Бургос, който ще има нелеката задача да контролира този интригуващ сблъсък.

След първия кръг на Ла Лига, Овиедо заема последната 20-та позиция без спечелени точки, след като загуби с 2:0 от Виляреал в откриващия си мач. Домакините отчаяно се нуждаят от точки, за да не изостанат още в началото на сезона в борбата за оцеляване в елита, но задачата им днес е изключително тежка.

Реал Мадрид, от своя страна, стартира защитата на титлата си с победа с 1:0 над Осасуна. Кралският клуб ще се стреми да запази перфектния си старт в първенството. От възпитаниците на Чаби Алонсо обаче ще се очаква да покажат и по-добра игра, тъй като в първия кръг никак не впечатлиха с представянето си.

Историята между двата отбора е категорично в полза на Реал Мадрид. Последната им среща се състоя преди повече от две десетилетия - на 6 ноември 2002 г. в Купата на краля, когато Реал Мадрид разгроми Овиедо с 4:0 в първия кръг на турнира. В последните пет сблъсъка между двата тима, Реал има две победи и три равенства. В последните им две срещи в Ла Лига през сезон 2000/2001, Овиедо успя да измъкне равенство 1:1 на свой терен, но преди това загуби с 4:0 на "Бернабеу". Интересно е, че три от последните пет мача между тези отбори са завършили с равенство, което може да даде надежда на домакините.

