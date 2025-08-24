Популярни
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  24 авг 2025 | 07:31
Фулъм и Манчестър Юнайтед ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на английската Премиър лийг на стадион "Крейвън Котидж". Срещата е насрочена за 24 август от 18:30 часа и ще бъде ръководена от съдията Крис Кавана.

След първия кръг на Премиър лийг, Фулъм заема 13-то място в класирането с една точка, след като стартира сезона с равенство 1:1 срещу Брайтън. Отборът на Марко Силва показа характер в първия мач и ще търси първа победа пред собствена публика.

Манчестър Юнайтед, от друга страна, за момента е без точки, след като загуби с 0:1 от Арсенал в първия кръг. Отборът на Рубен Аморим има нужда от бързо възстановяване, за да не изостане от преследваните цели в началото на сезона. Гостуванията на Фулъм обаче никога не са лесни и сега предстои поредно тежко изпитание за "червените дяволи".

Мениджърът на Фулъм Марко Силва.ще разполага с почти оптимален състав за тази среща. Под въпрос за мача е защитникът Антони Робинсън.

В същото време Рубен Аморим не може да разчита на контузените Лисандро Мартинес и Нусаир Мазрауи. Много е вероятно наставникът този път да заложи на новото тотълнение Бенямин Шешко още от първата минута, като той ще води атаката на "червените дяволи" и ще има подкрепата на другите двама нови - Брайън Мбемо и Матеус Куня.

Имайки предвид тежката програма на Ман Юнайтед в началото на сезона, за отбора е изключително важно да си тръгне с трите точки от този мач. Това обаче няма да е лесна задача и тимът на Рубен Аморим ще трябва да покаже сериозен характер, за да изпълни тази цел.

