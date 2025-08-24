Ивайло Косев и Сиделя Мутлу достигнаха до полуфиналите при смесените двойки на "Асарел България Оупън"

Великолепен успех за Ивайло Косев и Сиделя Мутлу в смесените двойки на "Асарел България Оупън"! Тандемът ни се класира за 1/2 финалите след победа над казахстанците Искендер Харки и Сарвиноз Миркадирова!

Косев и Мутлу започнаха нервно и позволиха на съперниците да спечелят първия гейм с 11:6. Във втория обаче българската двойка вдигна нивото си на игра и изравни след 11:8. Още един повратен момент дойде при 7:7 в третата част, когато нашите национали спечелиха 4 поредни точки за 11:7. Това окончателно пречупи съперника и в четвъртия гейм нашите бяха безкомпромисни за 11:2!

„Докато опипаме почвата в началот ни беше трудно, но с течение на мача намерихма ритъма си. Треньорът ни взе много важен тайм-аут при 9:8 за нас във втория гейм и след като затворихме частта всичко тръгна добре”, каза Косев.

„Отпуснахме се след изравняването на резултата. След това започнахме да играем нашата си игра и нямахме проблеми до края”, допълни Мутлу.

В 1/2 финалите Косев и Мутлу се изправиха срещу японците Сота Нода и Мика Тамура, но отстъпиха с 0:3 гейма (3:11, 6:11, 6:11).

В женските двойки Калина Христова и Виктория Персова останаха на крачка от 1/2 финалите.

Двете изиграха изключително силен двубой срещу третите в схемата Иласова и Вилчкова от Словакия, но пропуснаха точки за спечелване на мача и в четвъртия, и в петия гейм. Драматичната загуба дойде при резултат в отделните геймове 11:9, 9:11, 11:6, 13:15 и 11:13.

При жените по единично Цветелина Георгиева и Калина Христова отпаднаха на 1/8 финалите.

Георгиева поведе, но допусна обрат срещу Жанерке Кошкумбайева от Казахстан, поставена под номер 6. Държавната ни шампиона спечели първия гейм срещу отбраняващата се много прецизно съперничка, но след това загуби три последователни гейма за крайното 1:3 (12:10, 10:12, 5:11, 5:11).

В същото време на централната маса в „Арена Асарел” Калина Христова имаше за съперничка седмата поставена Вероника Матиунина (Украйна). Калина загуби първата част с категоричното 3:11, но след това изравни геймовете – 11:7. В следващите два обаче украинката вдигна темпото и не остави шансове на Христова за 11:4 и 11:4.

Утре предстоят финалните сблъсъци в петте категории, като за поредна година организаторите са подготвили ограничена бройка специални ВИП билети на цена от 25 лв. Пропуските дават възможност да бъде усетена емоцията във финалите на метри от масата!