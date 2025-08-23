Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

  • 23 авг 2025 | 15:19
  • 103
  • 0
Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

Алекс Молчан (Словакия) спечели титлата на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро, който се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Във финала Молчан се наложи над Йоел Йозеф Шверцлер (Австрия) със 7:5, 6:4 за час и 36 минути игра.

Словашкият тенисист допусна изоставане с 0:3 на старта, но страхотна серия от пет поредни гейма му осигури преднина от 5:3, след което той взе сета със 7:5. Вторият сет се развиваше равностойно до 3:3, когато Алекс Молчан осъществи пробив за 4:3. Шверцлер върна пробива, но Молчан веднага направи същото и авансът бе 5:4. На свой сервис словакът приключи двубоя с 6:4.

По-рано днес титлата при двойките завоюваха Давид Пихлер (Австрия) и Нино Сердарушич (Хърватия), които надделяха във финала над румънците Александру Жекан и Богдан Павел след обрат с 4:6, 7:6(2), 10-7.

Жекан и Павел поведоха с 5:1 в първия сет и го спечелиха  с 6:4, но Пихлер и Сердарушич изравниха след тайбрек в оспорвана втората част.

В надпреварата участваха десет български тенисисти, а най-напред в турнира достигна Александър Донски, който игра на четвъртфиналите на двойки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

  • 23 авг 2025 | 13:46
  • 404
  • 0
Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите в Панагюрище

Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите в Панагюрище

  • 23 авг 2025 | 13:32
  • 218
  • 0
Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

  • 23 авг 2025 | 13:06
  • 667
  • 0
Мария Шарапова е развълнувана приемането си в Залата на славата

Мария Шарапова е развълнувана приемането си в Залата на славата

  • 23 авг 2025 | 10:57
  • 1353
  • 2
Ан Ли отстрани Синю Ван и достигна финала на в Кливланд

Ан Ли отстрани Синю Ван и достигна финала на в Кливланд

  • 23 авг 2025 | 10:21
  • 639
  • 1
Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

  • 23 авг 2025 | 10:14
  • 282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 2927
  • 4
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 8995
  • 8
Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

  • 23 авг 2025 | 14:31
  • 6543
  • 53
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 13180
  • 56
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 20585
  • 43
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 4251
  • 2