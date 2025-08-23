Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

Алекс Молчан (Словакия) спечели титлата на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро, който се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Във финала Молчан се наложи над Йоел Йозеф Шверцлер (Австрия) със 7:5, 6:4 за час и 36 минути игра.

Словашкият тенисист допусна изоставане с 0:3 на старта, но страхотна серия от пет поредни гейма му осигури преднина от 5:3, след което той взе сета със 7:5. Вторият сет се развиваше равностойно до 3:3, когато Алекс Молчан осъществи пробив за 4:3. Шверцлер върна пробива, но Молчан веднага направи същото и авансът бе 5:4. На свой сервис словакът приключи двубоя с 6:4.

По-рано днес титлата при двойките завоюваха Давид Пихлер (Австрия) и Нино Сердарушич (Хърватия), които надделяха във финала над румънците Александру Жекан и Богдан Павел след обрат с 4:6, 7:6(2), 10-7.

Жекан и Павел поведоха с 5:1 в първия сет и го спечелиха с 6:4, но Пихлер и Сердарушич изравниха след тайбрек в оспорвана втората част.

В надпреварата участваха десет български тенисисти, а най-напред в турнира достигна Александър Донски, който игра на четвъртфиналите на двойки.