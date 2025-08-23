Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

Рускинята Диана Шнайдер се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.
Третата поставена Шнайдер елиминира на полуфиналите Алиша Паркс (САЩ) с 6:3, 7:6(8) за час и 47 минути игра и достигна до шестия в кариерата си финал на ниво УТА.
В двубоя за трофея в Монтерей 21-годишната Диана Шнайдер ще играе срещу победителката от мача между втората в схемата рускиня Екатерина Александрова и чехкинята Мари Боузкова, който беше прекъснат при резултат 2:2 заради дъжд.
Срещу Паркс Шнайдер започна убедително и поведе с 3:1, като приключи първия сет с втори пробив за 6:3.
Последва оспорван втори сет, в който Алиша Паркс пропусна сетбол в тайбрека, а рускинята се наложи при третия си мачбол.
Снимки: Gettyimages