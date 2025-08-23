Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

  • 23 авг 2025 | 10:14
  • 129
  • 0
Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

Рускинята Диана Шнайдер се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Третата поставена Шнайдер елиминира на полуфиналите Алиша Паркс (САЩ) с 6:3, 7:6(8) за час и 47 минути игра и достигна до шестия в кариерата си финал на ниво УТА.

В двубоя за трофея в Монтерей 21-годишната Диана Шнайдер ще играе срещу победителката от мача между втората в схемата рускиня Екатерина Александрова и чехкинята Мари Боузкова, който беше прекъснат при резултат 2:2 заради дъжд.

Срещу Паркс Шнайдер започна убедително и поведе с 3:1, като приключи първия сет с втори пробив за 6:3.

Последва оспорван втори сет, в който Алиша Паркс пропусна сетбол в тайбрека, а рускинята се наложи при третия си мачбол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Синер проговори за състоянието си преди US Open

Синер проговори за състоянието си преди US Open

  • 23 авг 2025 | 03:53
  • 4776
  • 0
Пегула сподели, че прави последния си опит за Голям шлем

Пегула сподели, че прави последния си опит за Голям шлем

  • 23 авг 2025 | 01:17
  • 2113
  • 0
Роджър Федерер стана милиардер!

Роджър Федерер стана милиардер!

  • 22 авг 2025 | 21:01
  • 17786
  • 13
Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

  • 22 авг 2025 | 18:11
  • 2039
  • 0
Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

  • 22 авг 2025 | 16:24
  • 663
  • 0
Алекс Молчан срещу Джоел Шверцлер е финала на “Чаланджър”-а в София

Алекс Молчан срещу Джоел Шверцлер е финала на “Чаланджър”-а в София

  • 22 авг 2025 | 15:26
  • 555
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

  • 23 авг 2025 | 08:26
  • 6030
  • 2
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 20565
  • 17
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 22290
  • 41
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 3716
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 1901
  • 3
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 1699
  • 0