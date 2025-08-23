Популярни
Неподражаема Ева Брезалиева оглави класирането в многобоя!

  • 23 авг 2025 | 01:22
  • 101
  • 0
Националката Ева Брезалиева изигра отлични четири съчетания и оглави класирането след първата група от девет състезателки на финала в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

В третия състезателен ден на 41-ото издание на шампионата най-добрите 18 гимнастички от квалификацията стартираха битка за абсолютната световна титла. Брезалиева, която тренира под ръководството на Бранимира Маркова, показа стабилна и уверена игра на килима и в четирите си съчетания. Тя събра актив от 112.200 (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента) и води в класирането.

Ева Брезалиева демонстрира класа, трудна гимнастика, страхотна артистичност и не допусна грешки в изпълненията си.

На временната втора позиция е представителката на домакините Барбара Домингос също със сбор от 112.200 (28.250, 27.250, 29.100, 27.600). Полина Карика (Украйна) е трета със 110.600 точки (27.650, 27.800, 28.750, 26.400).

Предстои поток А, в който е абсолютната европейска шампионка за 2024-а Стилияна Николова. Българката , която днес празнува своя 20-и рожден ден, е със стартов номер 7 и започва със съчетание с бухалки.

