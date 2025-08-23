Популярни
  Освободиха над сто футболни хулигани в Чили

  23 авг 2025
Чилийският президент Габриел Борич съобщи за освобождаването на 104 футболни привърженици, които бяха арестувани в Аржентина по време на сблъсъците на футболен мач, което доведе до 19 ранени, трима от които тежко, предаде АФП.

Борич изпрати в Аржентина вътрешния министър на Чили, за да следи за състоянието на ранените и задържаните по време на мача за Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад Чили. Срещата бе прекъсната в 48-ата минута, когато избухнаха ожесточени боеве по трибуните на стадиона, като резултатът в онзи момент бе 1:1.

"Министър Алваро Елисалде ме информира, че прокуратурата е пуснала на свобода 104 задържани привърженици на Универсидад Чили, които бяха арестувани в Аржентина. Продължаваме да работим, за да изкореним насилието по стадионите, но и защитаваме правата на сънародниците ни", заяви Борич в профила си в “X”.

Най-малко 19 чилийци бяха хоспитализирани, от които трима са в тежко състояние.

Инцидентите са започнали, когато чилийските фенове, които бяха настанени на една от високите трибуни, са започнали да хвърлят предмети, както и самоделна бомба към аржентинците на долните места, които са започнали да ги връщат. Много от тях са потърсили разправа с гостите заради провокираното насилие.

