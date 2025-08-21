Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

Популярни
Трима фенове загинаха след безредици, избухнали на трибуните по време на реванша от осминафиналите на Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили, съобщава Dailysports.

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-рата минута. Стотици фенове, включително деца, получиха различни наранявания при безредиците, един от тях е в критично състояние. Полицията задържа над 300 души.

Чилийският президент Габриел Борич осъди инцидента, отбелязвайки както яростното поведение на феновете, така и безотговорната организация на мача, и призова виновните да бъдат наказани.

Двубоят не беше доигран. Според канала TyC Sports, и двата клуба са изправени пред дисквалификация от турнира и отстраняване от международни състезания до края на 2026 година.

Първият мач, който се проведе на 14 август на домакинския терен на чилийския клуб, завърши с победа за домакините с 1:0.

Според различни медии, над 100 души са арестувани, а около 200 са ранени. Инцидентите са започнали, когато фенове на гостуващия отбор от Чили са хвърляли предмети по домакинските фенове и съдията е спрял мача три минути след началото на второто полувреме.

След това срещата е била прекратена "поради липса на гаранции за сигурност от местния клуб и местните органи за сигурност", съобщиха от КОНМЕБОЛ.

Централата заяви, че случаят ще бъде отнесен до съдебните органи.

Снимки: Imago

