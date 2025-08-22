Популярни
  • 22 авг 2025 | 18:19
  • 535
  • 1
Голямо признание за Невяна Владинова

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова беше избрана за Представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика (ФИГ), съобщиха от българска федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия). Владинова спечели с 37 гласа срещу 14 за Александра Кирой-Богатирева (Австралия).

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", написаха от БФХГ в социалните мрежи.

В момента Владинова е водач на българската делегация на шампионата на планетата в Рио де Жанейро. Тази вечер надпреварата продължава с финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20:30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23:00 българско време.

