Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

Изпълнителният директор на промоутърската компания "Most Valuable Promotions", Накиса Бидариан, заяви, че „винаги е било част от плана“ Джейк Пол да се изправи срещу шампиона в лека категория Джервонта „Танк“ Дейвис през ноември, въпреки слуховете за двубой с бившия шампион в тежка категория Антъни Джошуа. Въпреки това, той потвърди, че намерението му е битка с Ей Джей да се осъществи в началото на 2026 г.

Мат Кристи от www.boxingscene.com съобщи по-рано днес, че въпреки обявяването на мача с Дейвис, „преговорите продължават“ за двубой Пол-Джошуа в началото на 2026 г., а Бидариан потвърди тази информация.

„Има статии, които твърдят: „О, мачът с Ей Джей не се получи, затова решиха да се бият с Танк“. Не. Танк винаги е бил планът за 2025 г.“, заяви Бидариан за американската медия в четвъртък в "Caribe Royale" в Орландо, където MVP ще организира две поредни боксови вечери в петък и събота.

Джейк Пол ще се изправи срещу Танк Дейвис в демонстративен мач тази есен

„Канело беше първоначалният план“, обясни Бидариан. „И след като това не се получи, много бързо постигнахме споразумение с Танк и неговия екип за тази възможност. И от самото начало, ако се върнете назад, когато Джейк заговори за Ей Джей, той каза 2026 г. А Еди [Хърн] отвърна: „О, ако наистина искаш да го направиш, трябва да е през 2025 г.“, а ние казахме „не“; 2026 г. е моментът за това. Тогава Джейк ще бъде готов. Първо, защото Джейк се нуждае от повече време и повече опит – колкото повече, толкова по-добре. Но второ, защото вече имахме планиран мач за ноември тази година. Не е като просто да сме измислили идея и да сме отишли при Netflix. Тази сделка е подготвена от много дълго време.“

Въпреки това, планът почти се провали, когато Дейвис завърши наравно с Ламонт Роуч младши през март, въпреки че Бидариан настоя, че самият резултат не би бил непременно пречка за сблъсъка между Пол и Дейвис.

Джервонта Дейвис се отказва от бокса?

„Нямаше изискване той да спечели, загуби или завърши наравно“, каза той за мача на Дейвис срещу Роуч. „Потенциалната спънка беше решението на Танк: или „Хей, искам първо да направя реванш“, или „Хей, искам да осъществя това, което бяхме договорили с теб“. Ние го разбрахме. Ако смяташ, че трябва да направиш резултата [с Роуч] по-категоричен? Разбира се. Ако смяташ, че искаш да направиш [мача с Пол] и след това да направиш онзи резултат по-категоричен? Също е добре. Каквото смяташ за правилно.“

Едно от най-шумните и широко разпространени осъждания на мача Пол-Дейвис е очевидната и значителна разлика в теглото: Пол, който по природа е в полутежка категория, за последно тежеше 199½ паунда (90.5 кг) при победата си с единодушно съдийско решение над Хулио Сезар Чавес младши, а за мача с Тайсън кантарът показа 227¼ паунда (103 кг). За разлика от него, Дейвис, макар и значително по-завършен боксьор, никога не е тежал повече от 140 паунда (63.5 кг) като професионалист.

Джейк Пол надигра Хулио Сезар Чавес-младши

Бидариан предупреди, че все още не е решено в коя категория ще се проведе битката.

„Джейк очевидно ще трябва да свали килограми от полутежка категория. Това, което мога да кажа категорично, независимо дали ще е демонстративен мач или не, е, че ще има ясен победител.“