Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

  • 22 авг 2025 | 15:24
  • 238
  • 0
Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

Изпълнителният директор на промоутърската компания "Most Valuable Promotions", Накиса Бидариан, заяви, че „винаги е било част от плана“ Джейк Пол да се изправи срещу шампиона в лека категория Джервонта „Танк“ Дейвис през ноември, въпреки слуховете за двубой с бившия шампион в тежка категория Антъни Джошуа. Въпреки това, той потвърди, че намерението му е битка с Ей Джей да се осъществи в началото на 2026 г.

Мат Кристи от www.boxingscene.com съобщи по-рано днес, че въпреки обявяването на мача с Дейвис, „преговорите продължават“ за двубой Пол-Джошуа в началото на 2026 г., а Бидариан потвърди тази информация.

„Има статии, които твърдят: „О, мачът с Ей Джей не се получи, затова решиха да се бият с Танк“. Не. Танк винаги е бил планът за 2025 г.“, заяви Бидариан за американската медия в четвъртък в "Caribe Royale" в Орландо, където MVP ще организира две поредни боксови вечери в петък и събота.

Джейк Пол ще се изправи срещу Танк Дейвис в демонстративен мач тази есен
Джейк Пол ще се изправи срещу Танк Дейвис в демонстративен мач тази есен

„Канело беше първоначалният план“, обясни Бидариан. „И след като това не се получи, много бързо постигнахме споразумение с Танк и неговия екип за тази възможност. И от самото начало, ако се върнете назад, когато Джейк заговори за Ей Джей, той каза 2026 г. А Еди [Хърн] отвърна: „О, ако наистина искаш да го направиш, трябва да е през 2025 г.“, а ние казахме „не“; 2026 г. е моментът за това. Тогава Джейк ще бъде готов. Първо, защото Джейк се нуждае от повече време и повече опит – колкото повече, толкова по-добре. Но второ, защото вече имахме планиран мач за ноември тази година. Не е като просто да сме измислили идея и да сме отишли при Netflix. Тази сделка е подготвена от много дълго време.“

Въпреки това, планът почти се провали, когато Дейвис завърши наравно с Ламонт Роуч младши през март, въпреки че Бидариан настоя, че самият резултат не би бил непременно пречка за сблъсъка между Пол и Дейвис.

Джервонта Дейвис се отказва от бокса?
Джервонта Дейвис се отказва от бокса?

„Нямаше изискване той да спечели, загуби или завърши наравно“, каза той за мача на Дейвис срещу Роуч. „Потенциалната спънка беше решението на Танк: или „Хей, искам първо да направя реванш“, или „Хей, искам да осъществя това, което бяхме договорили с теб“. Ние го разбрахме. Ако смяташ, че трябва да направиш резултата [с Роуч] по-категоричен? Разбира се. Ако смяташ, че искаш да направиш [мача с Пол] и след това да направиш онзи резултат по-категоричен? Също е добре. Каквото смяташ за правилно.“

Едно от най-шумните и широко разпространени осъждания на мача Пол-Дейвис е очевидната и значителна разлика в теглото: Пол, който по природа е в полутежка категория, за последно тежеше 199½ паунда (90.5 кг) при победата си с единодушно съдийско решение над Хулио Сезар Чавес младши, а за мача с Тайсън кантарът показа 227¼ паунда (103 кг). За разлика от него, Дейвис, макар и значително по-завършен боксьор, никога не е тежал повече от 140 паунда (63.5 кг) като професионалист.

Джейк Пол надигра Хулио Сезар Чавес-младши
Джейк Пол надигра Хулио Сезар Чавес-младши

Бидариан предупреди, че все още не е решено в коя категория ще се проведе битката.

„Джейк очевидно ще трябва да свали килограми от полутежка категория. Това, което мога да кажа категорично, независимо дали ще е демонстративен мач или не, е, че ще има ясен победител.“

