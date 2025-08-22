Черно море Тича официално се раздели с Иван Спиров

Тежкото крило-център Иван Спиров се раздели с Черно море Тича, обяви официално варненският клуб в социалните мрежи. 21-годишният играч записа средно по 7.6 точки и 3.8 борби на мач през миналия сезон.

“Пътищата на Черно море Тича и Иван Спиров се разделят! Черно море Тича и Иван Спиров поемат по различни посоки.

Благодарим ти за професионализма, труда и моментите, които споделихме заедно!

Пожелаваме ти успех в новото американско предизвикателство – бъди смел, амбициозен и продължавай да следваш мечтите си!”, написаха “моряците” в социалните мрежи.

Очаква се младият баскетболист да продължи кариерата си в американския колежански отбор Кливланд Стейт.

Финалистът в Sesame НБЛ за сезон 2024/25 вече съобщи, че в отбора за новия сезон остават капитанът Николай Стоянов и Михаил Молдов.

NEWS: 6’8 21-year old Bulgarian big Ivan Spirov has signed with Cleveland State for the 25-26 season, his agent tells me.



Ivan, a 6’8 220 big averaged 10.4 PPG, 5.1 RPG while shooting 40% from 3 during the 2023 U20 eurobasket



Brings some needed size and experience to… pic.twitter.com/Ylg7fDFmcg — Arman Jovic (@PDTScouting) August 19, 2025

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg