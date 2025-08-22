Черно море Тича официално се раздели с Иван Спиров

Популярни
Тежкото крило-център Иван Спиров се раздели с Черно море Тича, обяви официално варненският клуб в социалните мрежи. 21-годишният играч записа средно по 7.6 точки и 3.8 борби на мач през миналия сезон.

“Пътищата на Черно море Тича и Иван Спиров се разделят! Черно море Тича и Иван Спиров поемат по различни посоки.

Благодарим ти за професионализма, труда и моментите, които споделихме заедно!

Пожелаваме ти успех в новото американско предизвикателство – бъди смел, амбициозен и продължавай да следваш мечтите си!”, написаха “моряците” в социалните мрежи.

Очаква се младият баскетболист да продължи кариерата си в американския колежански отбор Кливланд Стейт.

Финалистът в Sesame НБЛ за сезон 2024/25 вече съобщи, че в отбора за новия сезон остават капитанът Николай Стоянов и Михаил Молдов.

