  3. Франция даде само гейм на Пуерто Рико на старта на Световното

  • 22 авг 2025 | 14:31
  • 148
  • 0
Волейболистките от националния отбор на Франция започнаха с победа участието си на Световното първенство за жени в Тайланд. Воденият от Сесар Ернандес Гонсалес тим даде само гейм и се наложи над Пуерто Рико с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) в първия си мач от Група С на Мондиала, игран този следобед в Чианг Май.

Във вторите си срещи от групата Франция ще играе с олимпийския и световен вицешампион Бразилия, докато пуерториканките ще излязат срещу Гърция. Двубоите са в неделя (24 август) съответно от 15,30 и 12,00 часа българско време.

Над всички за Франция бяха Иман Ндиайе (5 аса! и 2 блока) и капитанката Елена Казот (1 ас) с 22 и 21 точки за победата.

За тима на Пуерто Рико Валерия Васкес (1 блок) и Деселизе Чемпиън завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

