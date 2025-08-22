Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Едноименният тим на Павликени може да победи всеки съперник в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg треньора Димо Атанасов.

„Проведохме перфектна подготовка. Визирам най-вече тренировъчния процес. Не сме спирали да работим по комплектоването на състава. Търсим попълнения за две позиции. Ако не ги намерим сега, ще продължим да търсим и да привлечем играчи през зимата. Отборът ни е сред най-младите в групата. Ще търсим израстване, но разбира се и победи в мачовете“.