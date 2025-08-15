Живко Бояджиев: Да се адаптираме бързо

Олимпик (Варна) ще направи дебют в Североизточната Трета лига.

Треньорът му Живко Бояджиев коментира пред Sportal.bg готовността и амбиции на отбора.

„Доволни сме от проведената подготовка и най-вече от тренировъчния процес. Играта ни в приятелските срещи беше на приливи и отливи. Съставът ни е изграден от млади футболисти. Категорично имат потенциал. Неминуемо ще има напрежение у тях, защото сме дебютант. Изключително важно е да се адаптираме възможно най-бързо в Трета лига. Целта пред отбора е утвърждаване в Североизточната Трета лига“.